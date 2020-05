Android 11, Google rilascia la quarta Developer Preview. La prima beta rinviata al 3 giugno

Dopo il rilascio della terza Developer Preview di Android 11, tutti erano sicuri che quella sarebbe stata l’ultima anteprima per sviluppatori e che Google avrebbe cominciato a diffondere la prima beta della nuova versione del robottino verde già a marzo.

Convinzione che invece è stata smentita dalla stessa BigG, che ha appena rilasciato la quarta Developer Preview di Android 11, aggiungendo che la versione beta della prossima versione del sistema operativo è stata posticipata al mese prossimo.

Il primo aggiornamento beta di Android verrà rilasciato a giugno, invece della versione prevista per maggio. Google ha scelto di organizzare un evento per l’occasione – che prenderà il nome di “Android 11: The Beta Launch Show” e si terrà il 3 giugno -dove verranno introdotte nuove funzionalità per Android 11. L’evento si terrà ovviamente solo in modalità online, date le rigide disposizioni in seguito all’emergenza coronavirus che ha già costretto il colosso di Mountain View ad annullare il Google I/O.

Il 3 giugno Google presenterà le funzionalità di Android 11 relative a connettività, controllo, sicurezza, sicurezza, produttività e accessibilità. Nell’evento, che durerà all’incirca un’ora, è prevista anche una sessione di domande e risposte con il vicepresidente di Android, Dave Burke e il Senior Director of Product Management di Google, Stephanie Cuthbertson.

Oltre alla prima versione beta di Android 11, Google ha fornito anche una roadmap dove vengono chiarite le date di rilascio delle beta successive. Android 11 Beta 2 verrà infatti ufficializzata a luglio, mentre la terza beta è confermata ad agosto. Stando a quanto affermato dalla stessa azienda con sede in California, la versione finale di Android 11 arriverà nel terzo trimestre del 2020, probabilmente tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

Fonte Gadgets360