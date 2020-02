Android 11, Google lancia la prima Developer Preview e rivela la “roadmap”

Il percorso di Android 11 è ufficialmente cominciato. Google ha rilasciato la prima Developer Preview di Android 11, ed è ora disponibile per il download e il test, anche se solo per gli sviluppatori.

Google in genere rilascia le prime build delle nuove versioni di Android a marzo, ma stavolta il gigante di Mountain View ha voluto anticipare i tempi. Dal punto di vista delle funzionalità, questa prima Developer Preview garantisce soprattutto dei miglioramenti per gli smartphone pieghevoli, oltre nuove funzionalità della fotocamera e a nuovi strumenti incentrati sulla privacy. Infine, la prima Developer Preview offre dei miglioramenti anche in merito al supporto 5G. Oltre a rilasciare la prima Developer Preview dell’undicesima versione del suo sistema operatvo, Google ha anche rivelato la sequenza temporale di lancio delle prossime build, fino al lancio della versione stabile.

Google ha inoltre confermato che le immagini di sistema e i file GSI per la prima Developer Preview di Android 11 sono ora disponibili per il download per i telefoni Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3 e Pixel 2. Il beta test sarà presto aperto agli utenti “normali” di Android tramite invito.

Entro il mese di marzo arriverà la seconda Developer Preview, mentre ad aprile sarà la volta della terza anteprima per sviluppatori. A maggio 2020 Google lancerà la prima beta di Android 11, mentre a giugno è previsto il lancio della seconda beta. La terza beta arriverà entro il terzo trimestre del 2020, così come la build finale di Android 11.

Parlando di privacy e sicurezza, Android 11 introduce una nuova funzionalità di autorizzazione unica che consente agli utenti di concedere autorizzazioni temporanee alle app per accedere alla loro posizione, microfono o fotocamera. Inoltre, un’altra caratteristica minore, ma utile, introdotta da Android 11 è che le app possono ora utilizzare nuove API per disattivare suonerie e vibrazioni per allarmi o notifiche mentre si utilizza la fotocamera del telefono.

Fonte Gadgets360