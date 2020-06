Android 11, Google rilascia la Beta 1.5 per correggere una serie di bug

La settimana scorsa Google ha finalmente ufficializzato la prima Beta di Android 11, la prossima versione del robottino verde che dovrebbe arrivare tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

Tuttavia, come era prevedibile, la prima Beta ha portato con sè anche qualche bug, ed è per questo che BigG è subito intervenuta per risolvere le problematiche. Come? Ovviamente rilasciando un ulteriore aggiornamento, che va proprio a correggere questi bug.

L’update che prende formalmente il nome di Android 11 Beta 1.5, è ora disponibile per tutti coloro iscritti al programma Beta di Android 11. Le modifiche principali, stando anche al changelog delle modifiche, sono quattro, anche se uno di questi (supporto di Google Pay) era già presente nella versione precedente.

A livello generale, i dispositivi non si arrestano più in modo anomalo (riavvio) durante l’utilizzo della navigazione con le gesture per cambiare app. Inoltre, sui telefoni Pixel 3 e 3a, gli utenti che configurano i dispositivi dopo il ripristino possono ora attivare un servizio pSim se il telefono sta attualmente utilizzando un servizio eSIM.

In più, con la Beta 1.5 il sistema non impone più erroneamente l’autorizzazione privilegiata Bluetooth per RemoveBond. Una soluzione che va a risolvere alcuni problemi che interessavano i flussi di accoppiamento, disaccoppiamento e ripristino delle obbligazioni per i dispositivi Bluetooth.

Gli utenti di Android Auto potrebbero riscontrare alcuni problemi con la Beta 1.5, ma tutto verrà risolto con il rilascio della seconda Beta. I report sostengono inoltre che sono state incluse anche altre correzioni che riguardano piccoli problemi piuttosto casuali: correzioni che non vengono menzionate da Google proprio perchè minime.

Gli utenti che hanno già provveduto ad installare la prima Beta di Android 11 dovrebbero vedere presto l’aggiornamento disponibile sui loro dispositivi. Tutti gli aggiornamenti sembrano condividere il numero di build RPB1.200504.020.

Fonte Android Police