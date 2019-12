Android 10: ecco gli smartphone che saranno aggiornati alla nuova versione

Android 10, l’ultimo aggiornamento di Android rilasciato da Google, è conosciuto anche come Android Q e si tratta del successore della versione Android Pie. Sembra che, da questo aggiornamento, in casa Google si abbandonerà la nomenclatura dei sistemi operativi attraverso i nomi di dolci famosi (il sistema precedente si chiamava Oreo) per adottare un sistema più ″standard″ basato sui numeri.

Android 10 è sul mercato da un bel po’ (la prima versione Beta era uscita a marzo) e, quindi, sono già numerosi gli smartphone che hanno ricevuto l’aggiornamento che si sta diffondendo in maniera molto rapida.

Dispositivi supportati da Android 10

Gli smartphone Pixel della casa madre Google sono stati tra i primi ad essere aggiornati insieme a quelli della OnePlus che ha avviato il programma Beta per i suoi 7 e 7 Pro; Xiaomi su Redmi K20Pro ed Essential su PH-1 si erano aggiornati già a partire dalla Beta 3, mentre ora abbiamo oltre 12 brand che stanno adottando l’aggiornamento.

Per l’inizio del 2020, Android 10 dovrebbe arrivare su smartphone di quasi tutti i marchi: ASUS, LG, Motorola, Oppo, Realme, Sharp,Transsion e Vivo.

Nokia e Sony hanno annunciato proprio la scorsa settimana l’arrivo del nuovo aggiornamento su alcuni dei loro smrtphone. Nokia ha già aggiornato Nokia 9 PureView e Nokia 7.1; allo stesso tempo anche Sony ha annunciato di aggiornare prima di tutto gli smartphone Xperia 1 o Xperia 5 mentre tutti gli altri ″possono aspettarsi di accedere all’aggiornamento a partire dall’inizio del 2020.“.

Infine, come vi abbiamo già annunciato i giorni scorsi, sembra che in casa Samsung i dispositivi come Galaxy S10 e Galaxy Note 10 stiano adottando la nuova versione di Android proprio in questi giorni, mentre bisognerà attendere gennaio e febbraio per le serie Galaxy S9, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90 5G

Nel mercato sono già disponibili smartphone nativi Android 10 come : OnePlus 7T e 7T Pro. La versione definitiva di Android 10 ha iniziato a essere dunque distribuita a settembre 2019 e parlando in termini di diffusione dell’aggiornamento possiamo dire, senza dubbio, che si sta diffondendo molto più velocemente dei precedenti aggiornamenti.

Fonte tecnoandroid