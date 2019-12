Android 10 in distribuzione negli USA sui Galaxy S10 “sbloccati”. Il Galaxy S11 avrà un altro nome

Samsung ha appena rilasciato l’aggiornamento stabile per Android 10 per tutti i possessori di Galaxy S10e, Galaxy S10 o Galaxy S10 + sbloccato negli Stati Uniti. La scorsa settimana, i principali operatori tra cui T-Mobile e Verizon hanno inviato l’aggiornamento per i loro utenti: ora, dopo una settimana, i modelli sbloccati stanno ottenendo lo stesso aggiornamento. Il numero di build per l’aggiornamento ad Android 10 è G97 * U1UEU2CSKP.

Grazie all’implementazione di questo aggiornamento, tutti coloro che posseggono uno dei tre smartphone Samsung interessati dall’update riceveranno tutte le funzionalità di Android 10 (l’attuale versione del robottino verde, ndr), come ad esempio le gesture di navigazione molto simili a quelle che caratterizzano gli iPhone e la personalizzazione One UI 2.0, che porta una serie di interessanti miglioramenti rispetto alla One UI 1.1 e anche altre funzionalità molto utili: tra queste, è doveroso menzionare un registratore dello schermo, una modalità buio / notte migliorata (in grado ora di rendere scuro anche lo sfondo, ndr) un migliore riconoscimento facciale, una modalità fotocamera Pro avanzata e altro ancora.

Naturalmente, in questo ultimo update non potevano di certo mancare le patch di sicurezza di dicembre. Il peso complessivo dell’aggiornamento appena rilasciato da Samsung è di 2 GB e si sta diffondendo proprio in questi giorni. Per scaricarlo sul proprio Galaxy S10e, S10 o S10 + basta recarsi sul menu di aggiornamento del software dell’app Impostazioni del telefono. Il portale SamMobile, sempre attento alle vicende del colosso di Seul, segnala la presenza di un firmware Android 10 per questi telefoni anche nel proprio archivio firmware, che è possibile scaricare e installare utilizzando un PC Windows.

Oltre all’aggiornamento, sul web è emersa anche un’altra novità che riguarda il nome di uno dei telefoni Samsung più attesi. Il successore del Galaxy S10 non si chiamerà Galaxy S11, come immaginato fino ad oggi, ma Galaxy S20: l’indiscrezione proviene da “Ice Universe”, si attendono conferme da parte dell’azienda sudcoreana.