Anche il Galaxy Tab S9 con schermo OLED: tutti i vantaggi

Oltre ai due nuovi pieghevoli, Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, Samsung ha colto l’occasione dell’evento Unpacked per presentare anche la sua nuova serie di tablet. Nell’appuntamento di mercoledì 26 luglio, tenutosi a Seul, sono stati infatti ufficializzati Galaxy Tab S9, il Galaxy Tab S9+ e il Galaxy Tab S9 Ultra. Tutti questi dispositivi garantiscono prestazioni più veloci, una migliore durata (principalmente grazie all’aggiunta di resistenza all’acqua e alla polvere), un software più ricco di funzionalità e un comparto foto migliorato.

Inoltre, il tablet più economico dei tre modelli, il Galaxy Tab S9, presenta un aggiornamento importante in termini di display. Il Galaxy Tab S9 sfoggia uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici con risoluzione QHD+, con frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz e certificazione HDR10+. L’anno scorso solo il Galaxy Tab S8+ e il Galaxy Tab S8 Ultra vennero lanciati con schermi OLED, mentre il Galaxy Tab S8 ‘standard’ arrivò con uno schermo LCD IPS.

Samsung, in questo 2023, ha deciso di cambiare, garantendo anche al Galaxy Tab S9 uno schermo OLED da 11 pollici. Questo display sarà l’ideale per guardare video anche sotto la luce diretta del sole, grazie a quella che Samsung chiama tecnologia Vision Booster. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz assicurerà che tutto scorra senza problemi sullo schermo, sia quando si compiono attività semplici come navigare sul web che quando si è invece impegnati in intense sessioni di gaming.

Il tablet viene inoltre fornito in bundle con una S Pen che si ricarica quando è collegata magneticamente allo slot di ricarica che si trova sul retro del dispositivo. Il Galaxy Tab S9 può inoltre contare su un grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, senz’altro una novità per un tablet Samsung di punta.

Il colosso di Seul ha anche migliorato l’audio di questo prodotto. Il Galaxy Tab S9 è infatti dotato di una configurazione a quattro altoparlanti che è fino al 20% più grande rispetto al Galaxy Tab S8. Il sistema di altoparlanti è inoltre sintonizzato da AKG e dispone di Dolby Atmos. La combinazione di uno schermo OLED con i quattro altoparlanti dovrebbe offrire agli utenti un’esperienza multimediale e di produttività più coinvolgente rispetto al predecessore del Tab S9.