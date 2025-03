Analisi del vivo V50: Incoerenze nella durata della batteria e delle prestazioni di ricarica

Il recente lancio della nuova generazione della serie V di Vivo, con il V50, ha suscitato molta attesa tra gli appassionati di tecnologia. Mentre ci prepariamo a presentare una recensione completa, abbiamo già condotto alcuni test preliminari che sollevano interrogativi sulle prestazioni della batteria e sulle capacità di ricarica rispetto ai modelli precedenti.

Confronto tra vivo V50 e vivo V40

Il vivo V50 e il suo predecessore, il V40, sono entrambi alimentati dallo stesso processore Snapdragon 7 Gen 3. Ogni dispositivo offre uno schermo di dimensioni simili, pari a 6,77 pollici, ma con una risoluzione diversa. Il V50 presenta una risoluzione più bassa di 1.080 x 2.392 pixel, in confronto ai 1.260 x 2.800 pixel del V40. Ci si aspetterebbe, quindi, che questo miglioramento possa tradursi in una maggiore efficienza della batteria.

Un aspetto degno di nota è l’upgrade della batteria, che passa a una capacità di 6.000 mAh dal precedente valore di 5.500 mAh. Sorprendentemente, i risultati dei test di durata della batteria a favore del V50 sono stati deludenti rispetto alle aspettative.

Prestazioni della batteria: un confronto sorprendente

Vivo ha promesso che una carica completa del V50 consente fino a 16 ore di visione su YouTube o 9 ore di gioco. Secondo i test, il dispositivo ha effettivamente raggiunto quasi 9 ore di gameplay, superando le aspettative nel test video con quasi 18 ore di durata. Tuttavia, il suo predecessore, il V40, ha ottenuto risultati migliori, arrivando a 10 ore di gioco e 20 ore di visione video.

Questa discrepanza è ciò che rende i risultati così sorprendenti. Il Vivo V30, che utilizza anch’esso il processore Snapdragon 7 Gen 3 ma con una batteria di 5.000 mAh, ha sorpreso superando il V50 nel test video e mantenendo una leggera inferiorità nelle altre prove. Anche il V30 aveva uno schermo ad alta risoluzione paragonabile a quello del V40, il che rende la situazione ancora più confusa.

Ricarica del vivo V50: risultati e confronto

Un’altra area da considerare è la capacità di ricarica del V50, che ha visto un miglioramento con un sistema in grado di erogare 90W, rispetto agli 80W dei modelli precedenti. Nonostante la batteria più grande di 6.000 mAh, i risultati della ricarica sono stati buoni, ma non strabilianti. Il dispositivo raggiunge il 40% della carica in soli 15 minuti, un risultato solido ma simile a quello ottenuto con sistemi da 80W.

Dopo 30 minuti, il V50 arriva al 71%, un buon risultato che però è paragonabile anche ai dispositivi da 80W. Se si tiene conto di una ricarica completa, il vivo V50 riesce a superare alcuni modelli con potenza di ricarica inferiore di pochi minuti, ad esempio il OnePlus 13R. Tuttavia, nel confronto con il Realme 14 Pro+, il V50 ha mostrato una differenza maggiore durante gli ultimi minuti di ricarica.

Aspettative future e considerazioni conclusive

Con il V30 lanciato a marzo 2024, seguito dal V40 a luglio dello stesso anno, il V50 è arrivato in un arco di tempo molto breve. Anche se sulla carta ci sono aggiornamenti in ogni generazione, i test pratici mostrano che non tutte le promesse di miglioramento sono state mantenute. Rimanete sintonizzati per ulteriori approfondimenti sui test in corso, che potrebbero rivelare di più sulle prestazioni del vivo V50 e sulla sua posizione all’interno della gamma V.