Analisi del Lenovo LOQ Tower 17IRR9: un desktop da gioco compatto e accessibile

Il Lenovo LOQ Tower 17IRR9 si presenta sul mercato come un'opzione da considerare per chi cerca un desktop da gioco compatto e a un prezzo accessibile. Con dimensioni ridotte e prestazioni rispettabili per il gaming a 1080p, questo dispositivo offre un buon equilibrio tra potenza e spazio. Tuttavia, ci sono aspetti da considerare riguardo alle limitazioni e al valore generale che può offrire agli utenti.

Design compatto e caratteristiche tecniche

Con un volume di poco meno di 20 litri, il Lenovo LOQ Tower 17IRR9 ha un design particolarmente compatto. Questo desktop è concepito per essere facilmente sistemato anche in spazi ridotti, ma al suo interno troviamo componenti simili a quelli della versione superiore, il Lenovo Legion Tower 5i Gen 8 26IRB8. La soluzione hardware prevede un processore Intel Core i5-14400F, affiancato da 16 GB di memoria DDR5-4800, un SSD PCIe da 512 GB e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3050 da 6 GB.

Un'altra configurazione disponibile aumenta la potenza grafica, passando a una scheda RTX 4060 da 8 GB, con prezzi variabili che partono da circa 599 dollari per la configurazione base, fino a 1.149 dollari, a seconda delle promozioni in corso. Questo range di prezzi lo rende accessibile, ma ci si può chiedere se sia veramente un affare conveniente rispetto alle alternative.

Prestazioni al gaming: un buon equilibrio ma...

Nel complesso, il Lenovo LOQ Tower 17IRR9 offre prestazioni da gaming dignitose, raggiungendo frame rate oltre i 100 fps in diverse prove a 1080p. Tuttavia, anche se ha superato alcuni test con prestazioni stabili, è necessario notare che in molti benchmark è risultato il desktop più lento tra quelli testati nell'ultimo anno. Questa performance è accettabile considerando il prezzo, ma se qualcuno cerca una macchina ad alte prestazioni, potrebbe essere più sensato optare per il modello Legion.

La configurazione di raffreddamento non è delle più imponenti. Nonostante ciò, il LOQ è riuscito a mantenere temperature ragionevoli durante i test intensivi, avendo superato i test di stress 3DMark senza surriscaldarsi e mantenendo un rumore ridotto durante l'uso intenso. Tuttavia, i risultati nel benchmarking CPU, come Geekbench e Cinebench, rivelano che il modello Legion beneficia di un sistema di raffreddamento più efficiente.

Limitazioni e mancanza di opzioni di upgrade

Uno degli aspetti del Lenovo LOQ che può deludere gli utenti è la limitata possibilità di upgrade. Il sistema dispone di un'unica slot M.2 occupato e di un vano per hard disk da 3,5 pollici, ma non offre molte opzioni per espandere il comparto memoria o storage. La single-channel memory è una decisione strategica che consente un upgrade facile a 32 GB di RAM, ma a discapito di prestazioni potenzialmente più elevate.

Sul fronte della connettività, il desktop presenta sei porte USB in totale, di cui due USB-A e una USB-C, assieme a un jack per cuffie/microfono. Tuttavia, il retro del desktop presenta un’I/O decisamente datata, con sole porte USB 2.0. Anche la scheda Wi-Fi, che dovrebbe essere fornita da Intel, è in realtà un modello Realtek, ma risulta funzionante.

Estetica semplice e funzionalità ottimizzate

Il design esterno del Lenovo LOQ Tower 17IRR9 non brilla per originalità. Con dimensioni contenute – 6,7 pollici di larghezza e 14,8 pollici di altezza – e una finitura completamente nera, manca del tutto di elementi visivi distintivi propri dei desktop da gioco. L'unico ingombro visibile è una griglia di ventilazione che fa da contrasto al resto del case, ma non c'è un pannello laterale trasparente per esporre l’interno.

Il ridotto flusso d’aria, dovuto a una sola ventola d’ingresso e una d’uscita, rappresenta un potenziale problema. Non sono presenti filtri per la polvere e non ci sono ventole di dimensioni maggiori capaci di ottimizzare la ventilazione per il sistema.