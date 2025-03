Analisi del Bluetti Handsfree 1 Backpack: una riflessione tra funzionalità e design

Il Bluetti Handsfree 1 Backpack rappresenta una proposta interessante per chi è alla ricerca di un pratico zaino multifunzionale, combinato con un generatore solare. Con un costo di 349 dollari, questa borsa da 42 litri include un generatore solare compatto da 268,8 Wh, realizzato con celle di batteria LFP durevoli e ricaricabile tramite pannelli solari da 200W. La dotazione presenta due porte USB-A, due porte USB-C da 100W e una presa AC da 300W, adeguata per alimentare dispositivi modesti come un terminale Starlink, permettendo di lavorare tranquillamente per un’intera giornata.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Un compagno di viaggio funzionale

Nello scorso mese ho avuto l’opportunità di testare il Bluetti Handsfree 1 Backpack durante i miei viaggi in furgone in Europa. Tra gli aspetti positivi, la possibilità di riporre in un’unica borsa tutto il mio equipaggiamento, come la DSLR, obiettivi, il terminale Starlink Mini, un drone completo di controller, una action cam e il laptop, è soddisfacente. Inoltre, il generatore consente di ricaricare il mio MacBook Pro circa tre volte, rendendolo ideale per chi lavora in mobilità.

Tuttavia, non mancano elementi che lasciano a desiderare. Il design estetico è piuttosto poco attraente, e sembra frutto di un’interferenza tra un ingegnere elettrico e un idraulico. La costruzione risulta robusta ma priva di eleganza, con un peso significativo di 5 kg, senza contare il peso degli accessori. La borsa, dunque, si rivela pesante da trasportare, rendendo l’esperienza di utilizzo poco agevole per lunghe distanze.

Capacità e design dell’interno

Bluetti offre anche una versione più grande, il Handsfree 2, dotata di uno zaino da 60 litri e un generatore solare da 512Wh. Tuttavia, il modello Handsfree 1 si distingue per la sua praticità. Entrambi gli zaini sono arricchiti da numerose tasche e anelli Molle, ideali per fissare pannelli solari aggiuntivi o altri accessori. La sezione principale, dedicata all’attrezzatura fotografica, è equipaggiata con divisori in schiuma che possono essere adattati a diverse disposizioni, ma va notato che la resistenza all’acqua è limitata. Per questo motivo, Bluetti include una protezione per la pioggia.

La regolazione degli spallacci, della cintura e delle cinghie sternali, tutte selezionabili in base alle necessità, permette di trovare la vestibilità ideale. Allo stesso tempo, le aperture ventilate sui lati conferiscono un accesso facilitato a tutte le porte di ingresso e uscita del generatore. La possibilità di monitorare l’attività tramite l’app Bluetti aggiunge un ulteriore livello di comodità, anche se la visibilità del display in pieno sole potrebbe rivelarsi problematica.

Limitazioni delle prestazioni

Il Bluetti Handsfree 1 Backpack supporta un carico massimo di 30 kg. Durante i miei test, mi sono reso conto che il peso si avvicinava a questo limite, e sebbene la distribuzione del peso sia regolabile, il fatto di portare tutto il carico sulla schiena non facilita i movimenti, creando un effetto pendolo non indifferente. Questo aspetto richiede un certo aggiustamento nella postura.

Nonostante non apprezzi particolarmente il design, non posso negare la funzionalità di questo zaino per chi lavora in mobilità e necessita di staccarsi dalla connettività tradizionale. Considerando le richieste di un fotografo o di un nomade digitale, il Bluetti Handsfree 1 si dimostra un’alternativa economica e pratica rispetto ad altre opzioni disponibili sul mercato.

In definitiva, chi desidera acquistare il solo zaino può optare per un prezzo di 169 dollari, oppure scegliere il pacchetto completo Bluetti Handsfree 1, che include lo zaino, il generatore e un pannello solare portatile da 60W al costo di 399 dollari.