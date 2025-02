Ampia distribuzione di aggiornamenti software per smartphone e tablet Samsung e OnePlus

La fase di aggiornamenti software per i dispositivi Android si intensifica, con Samsung in prima linea a seguire il programma di rilascio della One UI 7. Il gigante tecnologico sudcoreano avvia la distribuzione di nuove patch di sicurezza e miglioramenti per una serie di categorie di dispositivi, tra cui smartphone Galaxy A e Galaxy S Fan Edition, insieme a due tablet Galaxy Tab A. Anche OnePlus non rimane in disparte e annuncia novità per uno dei suoi smartphone di fascia media. Ecco tutti i dettagli sulle ultime modifiche.

Gli aggiornamenti di sicurezza di febbraio 2025 per i dispositivi Samsung

Samsung ha confermato l'inizio della diffusione di aggiornamenti software per un gruppo selezionato di dispositivi, arricchendo le loro funzionalità e migliorando la loro sicurezza. Gli smartphone coinvolti includono il Galaxy A52s 5G, il Galaxy A53 e il Galaxy S23 FE, mentre per i tablet la lista comprende il Galaxy Tab A8 e il Galaxy Tab A9+. Gli aggiornamenti implementano le patch di sicurezza di febbraio 2025, mirate a risolvere 35 vulnerabilità registrate nel sistema operativo Android e ulteriori 7 vulnerabilità specifiche per i dispositivi Samsung.

I firmware per l'aggiornamento di questi dispositivi includono: - Galaxy A52s 5G: aggiornamento firmware A528NKSS6GYB1 - Galaxy A53: aggiornamento firmware A536NKSS8EYB1 - Galaxy S23 FE: aggiornamento firmware S711BXXS6DYB1 - Galaxy Tab A8: aggiornamento firmware X200XXS5DYA2 - Galaxy Tab A9+: aggiornamento firmware X210XXS6CYB2

Tutti gli aggiornamenti di sicurezza sono attualmente disponibili, anche se inizialmente sono stati lanciati solo in Corea per i modelli Galaxy A. La versione Fan Edition del Galaxy S23 ha visto l'aggiornamento esteso ai modelli europei, mentre per i due tablet di fascia media è già iniziata la distribuzione anche in Italia. Questo impegno di Samsung è volto a garantire che i propri dispositivi operino in sicurezza e che gli utenti possano godere di un'esperienza migliore e più fluida.

L'arrivo di Android 15 sul OnePlus Nord CE3 5G

OnePlus ha intrapreso il rilascio della OxygenOS 15, a base di Android 15, per il suo smartphone medio di gamma, il Nord CE3 5G, seguendo l’aggiornamento per i modelli Nord 3 e Nord 4. Il nuovo firmware, CPH2569_15.0.0.401, è attualmente disponibile solo per i modelli distribuiti in India. Le note di rilascio, fornite dall’azienda, sono piuttosto dettagliate e descrivono numerosi miglioramenti e funzionalità integrate nella nuova versione del sistema operativo.

Tuttavia, nonostante l'entusiasmo iniziale, gli utenti abbiano cominciato a segnalare problemi, inclusi malfunzionamenti che si manifestano attraverso linee colorate sullo schermo durante il passaggio da Always-on Display alla schermata di blocco. Tale problema ha sollevato preoccupazioni tra gli utenti, costringendo OnePlus a rispondere tempestivamente.

Il team di OnePlus ha riconosciuto l’insorgere di questi bug e ha rassicurato gli utenti sul fatto che tali inconvenienti non comportano danni ai dispositivi. L'azienda ha assicurato che sta lavorando attivamente per trovare una soluzione e ha incoraggiato gli utenti a inviare segnalazioni dettagliate riguardanti qualsiasi ulteriore anomalía riscontrata.

Come aggiornare gli smartphone e i tablet Samsung e OnePlus

È fondamentale conoscere le modalità di aggiornamento per i dispositivi Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy A53, Galaxy S23 FE, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A9+, nonché per il OnePlus Nord CE3. Per controllare la disponibilità di un aggiornamento, gli utenti possono seguire alcuni passaggi semplici. Su smartphone Samsung, accedere alle impostazioni, selezionare la voce "Aggiornamento software" e quindi "Scarica e installa". Per OnePlus, la procedura si trova nelle "Impostazioni" sotto "Informazioni sul telefono", selezionando "Aggiornamenti di sistema". Seguendo questi passaggi, gli utenti potranno garantire che i loro dispositivi siano sempre al passo con le ultime innovazioni e miglioramenti di sicurezza.