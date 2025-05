AMD svela la nuova scheda grafica Radeon RX 9060 XT: sfida diretta alla concorrenza

In occasione di Computex, AMD ha ufficialmente presentato la sua Radeon RX 9060 XT, una scheda grafica progettata per competere con l’RTX 5060 di Nvidia, da poco lanciata sul mercato. Questa nuova GPU di AMD sarà disponibile in due varianti, con 8GB o 16GB di memoria VRAM, attirando l’attenzione per la sua capacità di affrontare le crescenti esigenze videoludiche del 2025.

Le specifiche tecniche della Radeon RX 9060 XT

La Radeon RX 9060 XT presenta una serie di avanzate caratteristiche tecniche che la rendono un’opzione interessante per i videogiocatori e i professionisti del settore. Equipaggiata con 32 unità di calcolo RDNA 4, la scheda raggiunge una velocità di clock di picco di 3.13GHz. Queste specifiche non solo migliorano le performance in gaming, ma offrono anche un significativo vantaggio in applicazioni grafiche complesse.

La scheda supporta standard all’avanguardia come DisplayPort 2.1a e HDMI 2.1b, permettendo di sfruttare al meglio i monitor più recenti in termini di risoluzione e refresh rate. Con una potenza totale di scheda compresa tra 150 e 182 watt, a seconda del modello, la RX 9060 XT sta ponendo domande sul suo posizionamento rispetto alla concorrenza, in particolare alla luce delle scelte recenti di Nvidia.

Il dibattito sulla memoria VRAM nella scelta degli utenti

Il tema della quantità di VRAM è diventato cruciale nel dibattito sulle performance delle schede grafiche nel 2025. AMD ha deciso di fare a meno di una memoria RAM più ampia, seguendo la stessa linea di Nvidia, che ha lanciato la sua RTX 5060 con appena 8GB di VRAM. Questo ha sollevato interrogativi tra i consumatori, specialmente in un contesto in cui i videogiochi moderni richiedono una memoria sempre più robusta.

Il mercato è attento a osservare le reazioni della critica e degli utenti di fronte a questa scelta, e sarà fondamentale comprendere come queste schede si comporteranno nei test prestazionali. Gli analisti e gli appassionati di tecnologia stanno preparando le loro valutazioni, in un clima di eccitazione e attesa per vedere quale delle due schede prevarrà.

Il lancio di Nvidia e i tempi di attesa per le recensioni

Nonostante il clamore per la presentazione della RX 9060 XT, le aspettative sono alte anche per la RTX 5060 di Nvidia, lanciata solo un giorno prima dell’annuncio di AMD. Tuttavia, la strategia di Nvidia ha sollevato preoccupazioni, poiché non ha fornito ai recensori la possibilità di testare la scheda prima del lancio ufficiale. Questo ha lasciato molti a chiedersi se ci siano motivi di preoccupazione riguardo alle prestazioni della 5060, vista la sua limitata memoria VRAM.

La mancanza di opinioni esperte al momento del lancio solleva interrogativi sulla trasparenza di Nvidia e su come questo possa influenzare le vendite nella prima fase di disponibilità della GPU. Con entrambi i prodotti in competizione, i prossimi giorni saranno cruciali per capire come si muoverà il mercato e quale direzione prenderanno le preferenze dei consumatori.