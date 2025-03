AMD sorprende con una crescita impensabile in Giappone: raggiunta una quota di mercato del 45%

AMD sta attraversando un periodo di impetuosa espansione nel mercato giapponese, un successo che ha colto di sorpresa persino i dirigenti della compagnia. Recentemente, durante un evento tenutosi a Tokyo, i rappresentanti dell’azienda hanno mostrato segni di autoironia dichiarando di non essere abituati a vendere così tante schede grafiche. Questo momento di leggerezza ha divertito il pubblico presente. La crescente popolarità di AMD si riflette chiaramente nei numeri: la quota di mercato dell’azienda è salita al 45%, un risultato notevole considerando la posizione marginale occupata fino a pochi anni fa.

Ambizioni future di AMD in giappone

Yoshiaki Sato, portavoce di AMD Giappone, ha manifestato chiaramente le aspirazioni dell’azienda nel corso del “Spring New Product Launch Event – Team AMD Special Gathering“. Con una battuta rivelatrice, Sato ha comunicato l’ambizioso obiettivo di raggiungere il 70% del mercato. Questa affermazione evidenzia la determinazione di AMD di continuare a crescere in un settore delle schede grafiche sempre più competitivo. Nonostante il traguardo raggiunto, il messaggio è chiaro: la compagnia non intende fermarsi qui.

Durante l’evento, uno dei temi caldi discussi è stata la limitata disponibilità delle nuove schede grafiche Radeon RX 9070. I partecipanti, tra cui noti influencer e rappresentanti di aziende del settore come ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor e Sapphire, hanno avuto l’opportunità di interagire con i relatori, creando un’importante occasione di confronto.

La difficoltà di gestire una crescita esponenziale

Il crescente successo di AMD ha portato con sé alcune problematiche significative. Nella tavola rotonda, molti partecipanti hanno espresso preoccupazioni per la scarsità delle schede grafiche Radeon RX 9070 e i ritardi associati alla loro disponibilità sul mercato. Questa situazione rappresenta un classico paradosso: l’azienda sta crescendo a un ritmo più veloce rispetto alla propria capacità produttiva.

Questa condizione ha avuto ripercussioni sui prezzi. Mentre AMD enfatizza che le sue Radeon RX 9070 XT offrono un’efficienza di costo superiore del 23% rispetto alle GeForce RTX 5070 Ti di NVIDIA, la situazione reale sul mercato racconta una storia diversa. Le schede della serie RX 9070, inizialmente vendute a un prezzo concorrenziale, sono ora difficili da trovare a quello suggerito dal produttore .

La questione dei prezzi in un contesto di alta domanda

L’incredibile successo commerciale di AMD ha portato a un notevole aumento dei prezzi. Attualmente, molte RX 9070 sono in vendita a circa 700 dollari, cifra che supera di gran lunga il prezzo di listino originale. Questa situazione rende più difficile la comparazione con i prodotti concorrenti, complicando il messaggio di AMD riguardante il rapporto qualità-prezzo vantaggioso.

Il confronto diretto tra la RX 9070 e la RTX 5070 Ti di NVIDIA diventa così più complesso, poiché le informazioni presentate da AMD non rispecchiano completamente la realtà del mercato attuale. L’azienda si trova ora ad affrontare la sfida di ampliare la produzione per far fronte a una domanda che si è rivelata essere maggiore delle aspettative.

Un cambiamento di dinamiche nel mercato giapponese

Nonostante queste sfide, l’aver raggiunto una quota di mercato del 45% in Giappone è un traguardo significativo per AMD. Il mercato giapponese, noto per la sua sofisticatezza e l’avanguardia nelle scelte tecnologiche, sembra essere pronto ad abbracciare con entusiasmo le proposte di AMD.

Questa evoluzione degli equilibri di mercato potrebbe rappresentare un segnale di un cambiamento più ampio in regioni diverse, costituendo una seria minaccia alla posizione dominante di NVIDIA nel settore delle schede grafiche dedicate. In un contesto sempre più competitivo, AMD si prepara a dibattersi tra opportunità e sfide, determinata a espandere la propria influenza nel settore tecnologico globale.