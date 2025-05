AMD presenta la nuova serie di processori Ryzen Threadripper 9000: potenza e innovazione per il mercato delle workstation

La creatività e le esigenze delle workstation stanno per subire un’imponente trasformazione, grazie all’annuncio di AMD riguardante la nuova serie di processori Ryzen Threadripper 9000, presentata durante l’evento Computex. Con prestazioni progettate per soddisfare i professionisti delle immagini, delle simulazioni e dello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, questi processori rappresentano il futuro della tecnologia nel campo delle workstation.

Potenza senza precedenti: Threadripper Pro 9995WX

Il pezzo forte della nuova gamma è il Threadripper Pro 9995WX, un processore che vanta ben 96 core e 192 thread. Questa meraviglia tecnologica è stata ideale per affrontare compiti gravosi nel settore delle visualizzazioni, grazie alla sua elevata capacità di elaborazione e alla potenza bruta. Con una cache L3 di 384 MB e 128 canali PCIe Gen 5, questo chip è perfetto per essere utilizzato in abbinamento a più GPU, progettato per i veri professionisti che hanno bisogno di potenza per gestire lavori intensivi.

AMD ha anche sottolineato la superiorità del suo processore rispetto alla concorrenza, affermando che il Threadripper Pro 9995WX è 2.2 volte più veloce rispetto al processore Intel Xeon W9-3595X, che offre 60 core. Un dato significativo che evidenzia come il nuovo Threadripper stia impostando nuovi standard di riferimento in termini di prestazioni nel rendering multi-threaded, battendo i suoi concorrenti sul mercato.

Modelli alternativi per creatori e appassionati

Non tutti necessitano di un processore da 96 core e, per questo motivo, la serie Threadripper 9000 non si limita al modello di punta. Il Ryzen Threadripper 9980X, ad esempio, è un’opzione molto valida per gli appassionati e i creatori di contenuti, dotato di 64 core e 128 thread, con una frequenza base di 3.2 GHz e 320 MB di cache L3. Questa gamma di processori consente di accedere a prestazioni da workstation a un pubblico più vasto, mantenendo alta la qualità ma a un prezzo più competitivo.

Tutti questi nuovi chip Threadripper, sia nella variante Pro che normale, operano a un TDP di 350 watt e, grazie a un aggiornamento del BIOS, potranno essere integrati nelle attuali schede madri compatibili con il socket sTR5. Ciò offre un vantaggio considerevole per gli utenti che desiderano aggiornare il loro hardware senza dover investire in una nuova madre.

Disponibilità e aspettative di prezzo

Entrambi i modelli della serie Threadripper 9000, inclusi i processori Pro WX-Series, saranno disponibili presso i rivenditori a partire dal mese di luglio. Tuttavia, AMD non ha ancora rivelato i dettagli sui prezzi. Considerando che il processore Threadripper 7980X di alta gamma ha raggiunto il prezzo di 4.999 dollari nel 2023, è probabile che i nuovi modelli si collocano in una fascia di prezzo simile. Gli appassionati e i professionisti della tecnologia saranno quindi in attesa di ulteriori informazioni che delineeranno il futuro delle loro workstation e delle loro attività.