AMD presenta i nuovi processori EPYC Embedded 9005: un salto nell'architettura Zen 5 per il computing industriale

La recente introduzione dei processori EPYC Embedded 9005 da parte di AMD segna una fase significativa nell'evoluzione delle unità di elaborazione centrale , portando sul mercato dei sistemi integrati l'architettura Zen 5. Questa nuova generazione di processori si distingue per il suo orientamento verso l'ottimizzazione della densità di calcolo, essenziale per applicazioni critiche in contesti industriali complessi. Grazie a notevoli migliorie in termini di efficienza energetica e potenza elaborativa, i nuovi EPYC Embedded sono pensati per offrire prestazioni superiori in ambienti edge e mission-critical. Inoltre, la decisione di estendere la garanzia da cinque a sette anni sottolinea l'impegno di AMD nella fornitura di soluzioni affidabili per il settore.

Potenza scalabile per ogni domanda del mercato

La nuova offerta di processori EPYC Embedded 9005 di AMD si caratterizza per la sua versatilità; essa comprende un ventaglio di modelli che coprono dalle esigenze di base fino a quelle più esigenti. L'intera gamma parte da un modello entry-level a 8 core con un TDP di 125W, fino ad arrivare all'imponente EPYC Embedded 9965, dotato di ben 192 core e un fabbisogno energetico di 500W. Questa potente configurazione è pensata per gestire carichi di lavoro complessi, confermando di fatto l'impegno di AMD nel soddisfare le richieste di un settore sempre più competitivo.

Le prestazioni dei nuovi processori sono nel complesso promettenti, con incrementi dell'efficienza di trattamento dati che oscillano tra il 30% e il 60% rispetto ai modelli precedenti. Questa performance migliorata si concentra in particolare sui carichi di lavoro dedicati a networking e storage, un aspetto sul quale AMD ha puntato molto. Inoltre, l’architettura Zen 5c garantisce un'efficienza energetica superiore del 30% rispetto ai processori Intel Xeon della sesta generazione, posizionando AMD come un leader nel campo delle tecnologie per il computing efficiente.

Specifiche tecniche che ridefiniscono gli standard

L'architettura innovativa incorporata nei nuovi processori EPYC Embedded 9005 permette l'implementazione di configurazioni di memoria DDR5 con una capacità massima di 6TB per socket. Questa straordinaria capacità rappresenta una risposta alle crescenti domande di sistemi di calcolo ad alta intensità, che si trovano frequentemente in contesti industriali e tecnologici. A completare l'offerta vi è l'inclusione del supporto per fino a 160 linee PCIe 5.0, nonché la compatibilità con CXL 2.0 per ampliare ulteriormente le opzioni di stoccaggio e favorire connessioni di rete con velocità elevate.

Un punto di forza da segnalare è la compatibilità con il socket SP5, già utilizzato dalla precedente serie Embedded 9004. Questa scelta strategica consente ai system integrator e ai professionisti IT di aggiornare senza dover sostituire completamente i sistemi esistenti. Di conseguenza, questo approccio rende più economico e sostenibile il percorso di modernizzazione degli hardware.

Un focus sul computing edge e sulle applicazioni mission-critical

Diventa chiaro che AMD ha progettato i processori EPYC Embedded 9005 con un occhio attento verso le piattaforme di edge computing. Questo indirizzo avviene in una fase storica in cui la densità computazionale deve essere considerata una priorità fondamentale. L'estensione della garanzia a sette anni è una risposta significativa alle specifiche necessità dei sistemi embedded, specialmente quelli impiegati in applicazioni mission-critical in ambienti operativi difficili.

L'intenzione di AMD è rimuovere al minimo i tempi di inattività non pianificati e gli interventi costosi per riparazioni e sostituzioni di sistema. La nuova serie coesisterà con i processori EPYC 9005 basati su Zen 5 e Zen 5c, mantenendo in gran parte le stesse specifiche tecniche.

AMD parteciperà al prossimo Embedded World dove presenterà le potenzialità delle sue soluzioni adattive ed embedded, mettendo in risalto applicazioni nel settore automotive e industriale. Alcuni esempi includono:

Applicazioni automotive come il cockpit digitale con assistenti alla guida , soluzioni di radar sensing e percezione attraverso telecamere.

Tecnologie innovative adattive e embedded per vari ambiti industriali, tra cui robot autonomi, digital twin e sistemi di integrazione robotica.

Le opzioni disponibili e i dettagli tecnici

Nella gamma di processori EPYC Embedded 9005 sono presenti diverse proposte per soddisfare le esigenze di ogni segmento di mercato. Tra i modelli più significativi c'è l'EPYC Embedded 9755, che presenta una frequenza di base di 2,7 GHz, in grado di spingersi fino a 4,1 GHz, insieme a un TDP di 500W, risultando così ideale per applicazioni ad alta intensità di calcolo.

Per carichi di lavoro meno impegnativi, è disponibile l'EPYC Embedded 9015, con specifiche più contenute: una frequenza base di 3,6 GHz e un boost fino a 4,1 GHz, ma con un TDP ridotto di soli 125W. Inclusi nella serie sono anche modelli "P" single-socket come l'EPYC Embedded 9655P, ottimizzati per configurazioni server più compatte.

Tutti i modelli della gamma beneficiano delle capacità dell'architettura Zen 5c, un aspetto fondamentale per ottimizzare le prestazioni in termini di consumo energetico, un elemento cruciale in contesti embedded dove il controllo termico e l’efficienza energetica rappresentano limitazioni importanti da considerare.