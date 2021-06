AMD introduce la grafica RDNA2 sui chip Exynos di Samsung

All’inizio di quest’anno Samsung aveva confermato l’intenzione di introdurre la grafica AMD sui suoi processori Exynos “top di gamma”. Tuttavia, la società sudcoreana aveva lasciato questo annuncio un pò sul vago, non precisando alcuna tempistica o dettagli relativi al lancio del suo prossimo chipset Exynos di punta.

Ora, dopo qualche mese, AMD ha confermato alcuni di questi dettagli durante il Computex 2021, l’evento organizzato da AMD al Taipei World Trade Center della capitale taiwanese, ovviamente in modalità virtuale in rispetto delle norme anti-Covid.

Nel corso dell’evento, la dottoressa Lisa Su, CEO di AMD, ha confermato ufficialmente che il prossimo processore di punta Exynos includerà la grafica RDNA2. La nuovissima GPU, che arriverà per la prima volta sui dispositivi mobili, includerà funzionalità avanzate come il ray tracing e l’ombreggiatura a velocità variabile, in modo tale da riuscire a garantire una grafica ad alta fedeltà e una migliore efficienza energetica. RDNA2 è l’ultima architettura grafica di AMD e le GPU basate su questa nuova tecnologia sono utilizzate nelle schede grafiche della serie 6000 di AMD, PS5 e Xbox Series X|S.

“AMD collabora con il leader del settore Samsung da diversi anni per accelerare l’innovazione grafica nel mercato mobile – ha detto Lisa Su – Siamo lieti di annunciare che porteremo l’IP (proprietà intellettuale) della grafica personalizzata sul prossimo SoC mobile di punta di Samsung con ray tracing e capacità di ombreggiatura a velocità variabile”. Samsung rivelerà maggiori dettagli sul prossimo processore entro la fine dell’anno.

I processori Exynos di Samsung sono stati spesso criticati perché caratterizzati da una GPU meno prestante, oltre che per il throttling delle prestazioni. Con l’arrivo dell’ultima grafica AMD ci si aspetta un aumento significativo delle prestazioni dei processori Exynos top di gamma sotto ogni punto di vista. Il primo chip con la GPU AMD potrebbe essere Exynos 2200, che vedremo sia negli smartphone che nei laptop.

Fonte SamMobile