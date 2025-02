Amazon test per nuovi acquisti online: reindirizzamento ai siti dei marchi

In un’epoca in cui l'e-commerce continua a evolversi, Amazon annuncia una novità significativa per migliorare l'esperienza di acquisto. Il gigante della vendita online sta provando una nuova funzione che permette agli utenti di accedere direttamente ai siti web delle aziende, nel caso i prodotti desiderati non siano disponibili sulla piattaforma Amazon. Scopriamo nel dettaglio come funziona e quali sono le possibilità per gli utenti.

Amazon reindirizza gli acquisti al sito del brand

Nel vasto universo di Amazon, il catalogo di prodotti è impressionante, spaziando da elettronica a articoli per la casa, senza dimenticare la cura della persona e molto altro. Tuttavia, non sempre si riescono a trovare tutti i prodotti che si cercano. Per questo, Amazon ha ideato una nuova strategia, attualmente in fase di beta testing, che offre un’alternativa quando un articolo non è disponibile nel suo assortimento.

Questa funzione mostra agli utenti prodotti ed articoli venduti direttamente dai marchi, con collegamenti diretti ai loro siti web. Complice di questa iniziativa c’è la missione di Amazon di semplificare la vita ai propri clienti, rendendo più agevoli gli acquisti. Ad esempio, se un consumatore ricerca un prodotto specifico ma scopre che non è disponibile su Amazon, potrà visualizzare collegamenti ai siti ufficiali dei brand, da cui esplorare ulteriormente l’offerta, esaminare i prezzi e gestire direttamente l'acquisto, bypassando Amazon.

Inoltre, l'azienda ha garantito che non ci sarà condivisione di dati sensibili degli utenti con i marchi visitati. La strategia è alimentata dalle parole di Rajiv Mehta, Vicepresidente di Amazon per la ricerca e lo shopping conversazionale, che ha sottolineato l’impegno nel migliorare l'esperienza di acquisto e nell’ampliare le opzioni di scelta per gli utenti.

Nuova esperienza di acquisto in fase di test

Attualmente, questa funzionalità è accessibile a una ristretta cerchia di utenti negli Stati Uniti, utilizzabile sia tramite l’app Amazon Shopping per dispositivi Android che iOS. I piani futuri prevedono un ampliamento della sperimentazione, aprendosi a un numero maggiore di utenti e a ulteriori brand, in base ai riscontri ricevuti dalla clientela.

Per i clienti scelti per partecipare al test beta, i risultati di ricerca mostreranno anche i prodotti disponibili presso i rivenditori esterni. Toccando l'opzione “Vedi altro”, gli utenti potranno affinare la ricerca e visualizzare ulteriori articoli del marchio selezionato. Se si clicca su un prodotto specifico, il sistema invia un avviso prima di reindirizzare al sito del brand, assicurando che il cliente sia consapevole dell'uscita dalla piattaforma Amazon.

In aggiunta, per quelle aziende che aderiscono all'opzione Acquista con Prime, i membri abbonati potranno utilizzare il proprio account Amazon, mantenendo così i metodi di pagamento e godendo delle spedizioni rapide e gratuite, anche per gli acquisti esterni alla piattaforma.

Opportunità future per gli utenti

Mehta ha evidenziato quanto sia importante per Amazon esplorare nuove modalità di collegamento tra i clienti e i prodotti, riconoscendo la diversità delle opzioni disponibili nel mercato. L’azienda è in continua ricerca di feedback dalla clientela, per raffinare ulteriormente l’offerta e l’esperienza complessiva di acquisto.

Malgrado al momento il test sia circoscritto agli Stati Uniti, emerge un’interessante prospettiva per potenziali sviluppi anche in Europa. Non resta che attendere se questa novità potrebbe arrivare anche nei vari mercati europei di Amazon, aprendo la strada ad un approccio più versatile e user-friendly. Come reagiranno i consumatori europei di fronte alla possibilità di visualizzare offerte esterne? Per ora, solo il tempo potrà rivelarlo.