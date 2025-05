Amazon taglia posti di lavoro nel settore dei dispositivi: ecco cosa sappiamo

Attualmente, circa cento persone si trovano a dover cercare un nuovo lavoro dopo aver collaborato con un gigante come Amazon. Questa misura è stata adottata all’interno della divisione dispositivi e servizi del colosso dell’e-commerce, che si occupa di prodotti conosciuti come Kindle, Echo e Alexa. Questo articolo esplora le cause dei licenziamenti, il possibile impatto sui prodotti Amazon e le conseguenze più ampie nel mercato degli e-reader.

I motivi dietro i licenziamenti in Amazon

Amazon ha confermato di aver ridotto il personale della sua divisione specializzata in dispositivi, contando circa un centinaio di posti tagliati. Nonostante l’azienda non abbia specificato quali sotto-gruppi siano stati colpiti, un portavoce ha definito questi tagli come una piccola parte dell’intero team. La decisione, secondo quanto comunicato dall’azienda, rientra nelle abituali pratiche di revisione e ottimizzazione delle operazioni, finalizzate a migliorare la propria efficienza e a mantenere la coesione con la roadmap di prodotto.

Questa pratica di licenziamenti non è una novità nel panorama aziendale, ed è spesso giustificata da esigenze di ristrutturazione e razionalizzazione dei processi. Nonostante si tratti di una misura adottata da molte aziende grandi e piccole, suscita sempre preoccupazioni tra i dipendenti e gli addetti ai lavori, in quanto segna un cambiamento significativo nella direzione aziendale e nella forza lavoro.

La concorrenza nel mercato degli e-reader

Un aspetto interessante di questa situazione è che i licenziamenti nella divisione Kindle avvengono proprio mentre il produttore rivale Boox ha lanciato una nuova gamma di e-reader, la serie Boox Go 7. Questo modello è composto da due nuovi dispositivi da 7 pollici, il Go 7 e il Go Color 7 , entrambi equipaggiati con il sistema operativo Android 13. Questo permette agli utenti di accedere al Google Play Store, offrendo la possibilità di installare un’ampia varietà di applicazioni per la lettura e strumenti di produttività, caratteristica che distingue Boox da piattaforme più chiuse come Kindle e Kobo.

La presentazione di questi nuovi dispositivi da parte di Boox potrebbe influenzare negativamente la posizione di Amazon nel mercato degli e-reader. Con crescente interesse per alternative al Kindle, soprattutto tra i lettori più attenti alle funzionalità offerte, l’uscita della serie Boox Go 7 potrebbe rappresentare un’opportunità cruciale per la concorrenza.

Il malcontento degli utenti Kindle

In questo contesto di cambiamento, molti possessori di Kindle si sono recati su Reddit per esprimere le proprie preoccupazioni e frustrazioni riguardo al loro dispositivo. Alcuni utenti, come quelli che si firmano ecstathiq, hanno riportato esperienze deludenti riguardo la durata della batteria. Nonostante abbiano ricaricato il Kindle fino al 100%, il dispositivo ha mostrato una considerevole diminuzione della carica già dopo un giorno di utilizzo.

Questo malcontento è amplificato dalla condivisione di problemi vari, come malfunzionamenti nel caricamento delle copertine dei nuovi libri, messaggi di errore e la scomparsa di evidenziazioni. La perdita di posti di lavoro nel team di Kindle, quindi, giunge in un momento critico e potrebbe rappresentare un momento di vulnerabilità per Amazon, mentre concorrenti come Boox si preparano a sfruttare ogni opportunità nel mercato.

La situazione attuale testimoniata dai licenziamenti e dal crescente malcontento degli utenti, potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro della divisione dispositivi di Amazon. La capacità dell’azienda di rispondere efficacemente a queste sfide potrebbe influenzare la sua posizione nel settore della tecnologia e degli e-reader nei prossimi anni.