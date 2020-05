Amazon lancia il nuovo tablet Fire HD 8 e anche un modello “Plus”

Nella giornata di ieri Amazon ha annunciato una versione aggiornata di Fire HD 8 e anche un nuovo prodotto della serie, che prende il nome di Fire HD 8 Plus.

Amazon Fire HD 8 è un tablet ha lo stesso display da 8 pollici con risoluzione 1280 × 800 del suo predecessore, ma le altre specifiche sono state migliorate dall’azienda. Il processore è un chip quad-core da 2,0 GHz che si presume possa essere più veloce del 30% rispetto alla versione precedente. La RAM e la memoria sono state raddoppiate a 2 GB e 32/64 GB, ed è presente anche uno slot per schede MicroSD.

Amazon afferma che Fire HD 8 ha una durata della batteria di circa 12 ore, grazie anche alla porta USB-C (2.0) per la ricarica. Amazon ha finalmente deciso di accantonare la vecchia porta MicroUSB, esattamente come avvenuto con i Fire HD 10. Tutte queste specifiche aggiornate non aumentano di troppo il prezzo del tablet: Amazon lo lancia a 89,99 dollari, 10 dollari in più del predecessore.

Amazon Fire HD 8 Plus ha invece lo stesso display da 8 pollici, le opzioni di archiviazione e il processore del modello non Plus, ma la RAM è aumentata fino a 3 GB e il caricabatterie da 9 W (incluso nella confezione) garantisce più velocità. È possibile ottenere Fire HD 8 Plus in bundle con un supporto di ricarica wireless Amazon al prezzo di 139,99 dollari. Il tablet senza dock costa invece 109,99 dollari.

Infine, è stata ufficializzata anche una nuova Amazon Fire HD 8 Kids Edition, che ha lo stesso hardware del modello Fire HD standard, ma include una custodia resistente a prova di bambino con supporto integrato, un programma di sostituzione esteso di 2 anni e un anno gratuito di Amazon FreeTime. I preordini per tutti e tre i modelli sono cominciati ieri, mentre la spedizione è prevista a partire dal prossimo 3 giugno.

Fonte XDA