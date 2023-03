Amazon, super sconto per il Galaxy S22 Ultra: 369 euro in meno!

Praticamente un mese fa Samsung ha svelato ufficialmente i suoi nuovi telefoni Galaxy S23, che stanno già riscuotendo un grosso successo nei vari mercati. Tuttavia, come è facile immaginare, i prezzi di questi prodotti sono molto elevati ed è per questo che diversi fan del colosso di Seul provano ad accaparrarsi qualche dispositivo più economico, in attesa che il costo dei Galaxy S23 si abbassi o che venga proposta qualche offerta.

Proprio a proposito di offerte, è appena comparsa su Amazon una promozione che riguarda il Galaxy S22 Ultra, vale a dire il top di gamma della serie che Samsung ha lanciato ufficialmente lo scorso anno. Il telefono è senza dubbio uno dei migliori smartphone Android proposti sul mercato nel 2022 ed è tuttora un eccellente dispositivo, sia dal punto di vista tecnico che in termini di design.

Sul sito del colosso dell'e-commerce il Galaxy S22 Ultra viene messo in vendita con un interessantissimo sconto del 29% che sta ovviamente catalizzando l'attenzione di molti. Il prezzo del top di gamma è quindi di 910 euro, ben 369 euro in meno rispetto al prezzo di listino (1.279 euro).

Ovviamente con un prezzo intorno ai 900 euro l'acquisto di un prodotto così prestante e ricco di funzionalità diventa più fattibile per molti appassionati dell'azienda sudcoreana. Si tratta, in questo caso, del modello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici e alimentato con un processore Exynos 2200. La batteria che equipaggia il Galaxy S22 Ultra è da 5.000 mAh.

Venendo al comparto foto, lo strepitoso telefono di Samsung può contare su una quadrupla fotocamera sul retro, dove spicca un sensore principale da 108 MP che assicura scatti di eccezionale qualità. Il sistema operativo scelto da Samsung per il Galaxy S22 Ultra è Android 13.