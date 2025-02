Amazon si prepara a un evento importante a New York: cosa aspettarsi giovedì 26 febbraio

In un'epoca in cui l'innovazione tecnologica sta evolvendo a ritmi vertiginosi, Amazon si appresta a svelare le ultime novità nel suo "Dispositivi e Servizi" event, previsto per giovedì 26 febbraio a New York. Questo avvenimento si fa particolarmente atteso, considerando che il precedente evento dedicato ai dispositivi risale a settembre 2023, periodo in cui l'azienda ha presentato alcuni prodotti interessanti come il Fire TV Stick e l'ormai noto Echo Hub. Adesso, gli occhi sono puntati sull'aggiornamento di Alexa, l'assistente virtuale che ha rivoluzionato il modo di interagire con i dispositivi smart.

L'evento di Amazon: data e dettagli

L'evento di Amazon avrà luogo alle 10:00 ET di giovedì 26 febbraio presso una prestigiosa location di New York. Contrariamente a quanto avviene in altre occasioni, questo incontro non sarà trasmesso in diretta streaming. Tuttavia, ci sarà la possibilità di seguire l'evento attraverso un live blogging su Tom's Guide, dove gli appassionati di tecnologia potranno ricevere aggiornamenti in tempo reale.

A presenziare all'evento ci sarà Panos Panay, Senior Vice President di Amazon, insieme al team dedicato ai Dispositivi e Servizi. Questo è un chiaro segnale dell'importanza dell'occasione e della volontà di Amazon di mostrare al pubblico nuovi progressi e innovazioni nel campo della tecnologia.

Le novità di Alexa: aspettative e rumors

Uno degli argomenti principali che circolano attorno all'evento è il potenziamento di Alexa. I colleghi di The Verge hanno notato un particolare nel design degli inviti: cinque varianti che, unite, formano la parola "Alexa" in background. Questo suggerisce che gli aggiornamenti dell'assistente virtuale saranno uno dei punti salienti della presentazione.

Negli scorsi mesi, Amazon ha iniziato a introdurre miglioramenti per Alexa, come abilità potenziate dall'intelligenza artificiale. Tra le novità più promettenti c'è la possibilità di interagire con Alexa in modo più fluido, simile a ChatGPT, per un'esperienza conversazionale più naturale. Tuttavia, si è vociferato che l'uscita di questa versione tanto attesa sarebbe avvenuta lo scorso ottobre, senza poi realizzarsi, lasciando i fan in attesa.

Le informazioni suggeriscono che il nuovo Alexa, che potrebbe chiamarsi "Remarkable", sarà addebitato a un costo mensile compreso tra 5 e 10 dollari. Si prevede anche l'adozione di intelligenza artificiale fornita da Anthropic, un cambiamento significativo rispetto all'architettura AI preesistente.

Hardware in arrivo: cosa potremmo vedere

Ogni evento Amazon è anche un palcoscenico per il lancio di nuovi device. Nell'era dei dispositivi intelligenti, l'azienda ha storicamente presentato una varietà di prodotti innovativi. Gli eventi passati hanno visto l'introduzione di gadget come Fire TVs, occhiali smart e anche microonde. Tuttavia, l'ultimo evento sembrava essere più sobrio sul fronte hardware, riflettendo le sfide che l'azienda ha affrontato nell'incrementare le vendite dei propri altoparlanti intelligenti.

È passato un significativo lasso di tempo dall'ultima presentazione dell'Echo Dot e dell'Amazon Echo , rispettivamente tre e quattro anni fa. Sebbene vi siano state pochissime modifiche significative tra le varie generazioni di prodotti, la loro longevità è diventata evidente, suggerendo che il mercato stia cercando qualcosa di nuovo e innovativo.

Con un mix di aspettative e curiosità, gli appassionati di tecnologia non vedono l'ora di scoprire le nuove proposte di Amazon all'evento di febbraio, per capire come l'azienda intende affrontare il futuro dei dispositivi smart e dell'assistenza virtuale.