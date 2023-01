Amazon, sconti sui prodotti Apple: l'iPhone 12 Mini a 699 euro

Anche nella prima settimana dell'anno si possono trovare tante offerte e promozioni che riguardano i vari prodotti tecnologici, tra cui smartphone, tablet, PC, wearable e tanto altro ancora. Tra Black Friday e gli sconti promossi durante le festività natalizie in molti sono riusciti ad accaparrarsi qualche dispositivo ad un prezzo fortemente ribassato, ma coloro che invece sono ancora alla ricerca di qualche offerta interessante possono dare uno sguardo al sito di Amazon.

Il colosso dell'e-commerce sta infatti proponendo una serie di sconti su alcuni prodotti che dureranno fino all'8 gennaio. Le offerte riguardano tutte le categorie: non solo smartphone, quindi, ma anche smartwatch, tablet, notebook, cuffie, accessori e molto altro. Tra i prodotti che stanno stuzzicando maggiormente la clientela c'è sicuramente l'iPhone 12 Mini di Apple, un telefono lanciato dalla Mela nel 2020 assieme agli altri prodotti della serie iPhone 12.

Come noto, il modello Mini non ha ottenuto un grande successo sul mercato e non è certo un caso se la società con sede a Cupertino ha deciso di non puntare più su questa tipologia di iPhone. Tuttavia si tratta comunque di un ottimo prodotto, specialmente ad un prezzo così scontato: sul sito di Amazon, infatti, l'iPhone 12 Mini può essere acquistato a 699 euro, ben 190 euro in meno rispetto al prezzo di listino (889 euro, ndr).

E non è tutto, perché sempre sul portale del colosso dell'e-commerce si può approfittare di questa settimana di sconti per portare a casa anche un Apple Watch Series 7 o un Apple Watch Series 6. Per quanto riguarda il primo, si tratta del modello da 41 mm GPS + Cellular, proposto a 639 euro invece dei 789 euro del prezzo di listino; l'Apple Watch Series 6, invece, viene venduto al prezzo scontato di 579 euro (nel modello GPS + Cellular da 44 mm), con un ribassamento del 30% rispetto agli 839 euro del prezzo di listino.