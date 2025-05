Amazon risarcisce clienti per rimborsi mai ricevuti, una decisione che risale anche al 2018

Amazon, la gigantesca azienda di commercio elettronico, ha avviato un processo di rimborso per clienti che hanno restituito prodotti senza mai ricevere il denaro dovuto. Questi rimborsi riguardano anche transazioni datate fino al 2018 e sono frutto di una recente revisione interna. Molti utenti hanno segnalato su diverse piattaforme social la ricezione di rimborsi dopo anni di attese, creando un’ondata di curiosità e discussione tra i consumatori.

La dichiarazione di Amazon sui rimborsi

Amazon ha comunicato attraverso email ai clienti interessati di aver identificato un ristretto gruppo di resi non risolti, evidenziando di non essere riuscita a verificare i rimandi corretti delle merci. “Avremmo dovuto informare questi clienti in modo più chiaro e tempestivo sulla gestione delle loro restituzioni,” ha spiegato la società. Di fronte al tempo trascorso, Amazon ha deciso di neutralizzare la questione a favore dei clienti, procedendo quindi ai rimborsi.

Le comunicazioni ufficiali sono emerse nei giorni successivi a una chiamata sugli utili dell’azienda, avvenuta il 1° maggio, durante la quale il CFO Brian Olsavsky aveva già accennato alla manovra: la società ha registrato un addebito straordinario di 1,1 miliardi di dollari, relativo anche ai rimborsi storici non effettuati. Tale somma si aggiunge ai costi sostenuti per l’accumulo di giacenze in previsione dei dazi doganali imposti durante la presidenza Trump.

Segnalazioni di rimborsi sui social media

Nelle ultime settimane, i clienti di Amazon hanno condiviso le loro esperienze su Reddit, X e LinkedIn, esprimendo sorpresa e soddisfazione per i rimborsi ricevuti. Un post particolarmente rilevante ha evidenziato un utente che ha ricevuto quasi 1.800 dollari per un televisore restituito nel 2018. Altri utenti hanno riferito di essere stati rimborsati senza alcuna spiegazione fornita dalla compagnia, mentre alcuni hanno addirittura ricevuto denaro per prodotti che non avevano mai restituito.

Questa situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione delle restituzioni e sulle pratiche aziendali di Amazon, contribuendo a formare un dibattito pubblico sulla trasparenza del processo di rimborso.

Rischi legali per Amazon

Attualmente, Amazon deve affrontare la possibile azione collettiva da parte dei consumatori, che denuncia una sistematica mancanza di rimborsi o la revoca di rimborsi già concessi. Questa causa, depositata nel 2023, ha ricevuto un significante impulso ad aprile, quando un giudice ha respinto la richiesta di Amazon di archiviare il caso. Ora, la causa è in attesa di certificazione, un passo fondamentale affinché un numero maggiore di clienti possa unirsi all’azione legale.

La situazione rappresenta una sfida per Amazon, mentre cerca di manutenere la propria reputazione di eccellenza nel servizio clienti allo stesso tempo, affrontando le ripercussioni legali e finanziarie di pratiche che potrebbero essere considerate inadeguate.