Amazon Music Unlimited: promo imperdibile con tre mesi gratis in vista della Festa delle Offerte

Amazon ha fatto notizia recentemente per il lancio di una promozione golosa legata al suo servizio di streaming musicale, Amazon Music Unlimited. Con l’avvicinarsi della Festa delle Offerte di Primavera 2025, l’azienda ha deciso di sorprendere gli utenti offrendo un periodo di prova unico. Invece dei tradizionali 30 giorni, chi non è già iscritto avrà la possibilità di provare il servizio per ben tre mesi senza costi. Si tratta di un’ottima opportunità per gli appassionati di musica, che potranno esplorare un vasto catalogo di brani e podcast senza pubblicità.

Tre mesi gratis di Amazon Music Unlimited: dettagli sull’offerta

L’offerta, già attiva, rimarrà disponibile fino alle 17:00 del 16 aprile 2025. Questa scadenza è dopo il termine della Festa delle Offerte di Primavera, ma la promozione è straordinariamente legata a questo evento. Amazon Music Unlimited offre ai suoi utenti l’accesso a oltre 100 milioni di brani, in aggiunta a numerosi podcast, tutti fruibili in modalità on-demand e senza interruzioni pubblicitarie. La qualità audio può arrivare fino a Ultra HD, ovvero 24 bit e 192 kHz, per una fruizione musicale senza compromessi, anche se solo circa 7 milioni di brani sono disponibili in questa qualità.

Questa offerta è rivolta specificamente a chi non ha mai usufruito del servizio, quindi solo a chi si iscrive per la prima volta. Chi già conosceva Amazon Music Unlimited e ha già approfittato di periodi promozionali precedenti non potrà accedere a questa nuova iniziativa. Una volta trascorsi i tre mesi di prova gratuita, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 10,99 euro mensili. Tuttavia, gli utenti hanno la possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, anche subito dopo l’attivazione, così da evitare eventuali addebiti indesiderati.

Come registrarsi e sfruttare l’offerta

Per poter beneficiare di questo vantaggio, gli utenti interessati dovranno visitare il sito ufficiale di Amazon e seguire le istruzioni per iscriversi ad Amazon Music Unlimited. Qui troveranno tutti i dettagli e i termini relativi alla promozione. È fondamentale leggere attentamente le condizioni, così da essere informati su come procedere e sulle eventuali limitazioni legate all’offerta.

