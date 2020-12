Amazon Luna “sbarca” anche su alcuni smartphone Samsung: ecco quali sono

Gli smartphone Samsung hanno già accesso ad alcuni importanti servizi di cloud gaming, come ad esempio Google Stadia, Project xCloud di Microsoft e Nvidia GeForce Now. Ma la notizia dell’ultim’ora è che sta per aggiungersi una nuova piattaforma a quelle appena elencate: i possessori di alcuni smartphone Samsung potranno infatti accedere anche ad Amazon Luna, il nuovo servizio di cloud gaming annunciato di recente dal gigante dell’e-commerce.

La conferma è arrivata proprio da Amazon, che ha finalmente rivelato quali saranno i telefoni Samsung che potranno accedere al suo servizio di cloud gaming.

Amazon ha annunciato che gli utenti possono iniziare a utilizzare il suo servizio di cloud gaming Luna già da adesso, tramite il programma Early Access. Gli smartphone Samsung di fascia alta del 2019 e del 2020, inclusi Galaxy S10, Galaxy S10 +, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy S20, Galaxy S20 +, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, sono compatibili con Luna. Molto probabilmente la società di Jeff Bezos estenderà il supporto per più dispositivi Galaxy in futuro.

Per accedere a Luna sul dispositivo Galaxy compatibile è necessario disporre di un controller di gioco. Luna attualmente supporta il controller Luna di Amazon, il controller wireless Xbox di Microsoft, Kishi di Razer e DualShock 4 di Sony. Per usufruire del servizio di cloud gaming è necessario accedere al sito Web di Luna, registrarsi al programma di accesso anticipato del servizio, accedere al servizio e configurare le impostazioni. Come ultimo passaggio, l’utente non deve fare altro che avviare Luna come app web per iniziare a giocare sul proprio dispositivo Galaxy.

Amazon ha fatto sapere che Luna è ora disponibile anche su alcuni telefoni OnePlus e Pixel. Si tratta di Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5, mentre i telefoni della società di Shenzhen interessati dal supporto sono OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, OnePlus 8, 8 Pro e OnePlus Nord.

Fonte SamMobile