Amazon lancia una nuova promozione: 15 euro di credito per chi utilizza per la prima volta Photos

Un nuovo incentivo da parte di Amazon si presenta per gli utenti che non hanno mai approfittato del servizio di archiviazione delle immagini Amazon Photos. In particolare, il colosso dell'e-commerce ha rilanciato, oggi, venerdì 14 febbraio, un’offerta interessante. I nuovi utenti che caricheranno almeno una foto sull’app entro il 28 febbraio 2025 si vedranno accreditare 15 euro da utilizzare per acquisti futuri. A seguire, i dettagli per non lasciarsi sfuggire questa opportunità.

Come iscriversi e ottenere i 15 euro di credito

La promozione si rivolge esclusivamente ai nuovi utenti del servizio, ovvero coloro che non hanno mai utilizzato Amazon Photos in precedenza. Per accedere a questo credito gratuito, è necessario che il cliente sia iscritto a Amazon Prime, servizio per il quale è possibile usufruire di un mese di prova gratuita. Entro le 23:59 del 28 febbraio 2025, chi si iscrive e carica una foto sull’app può accedere a questo incentivo.

Per approfittare dell’offerta, gli utenti devono seguire alcuni passaggi decisivi. Si inizia con il download dell'app Amazon Photos, reperibile sia su Google Play Store sia su App Store. Dopo l’installazione, bisogna accedere con il proprio account Amazon Prime e attivare l’opzione di salvataggio automatico delle foto, anche se il caricamento di una singola immagine è sufficiente per ottenere il credito promozionale. Gli utenti potranno ricevere un’email nei quattro giorni successivi al caricamento, con tutte le informazioni utili per utilizzare i 15 euro di credito.

Scadenza e utilizzo del credito promozionale

Il credito di 15 euro deve essere utilizzato entro le ore 23:59 del 5 marzo 2025. È fondamentale rispettare questa scadenza per non perdere l'opportunità di risparmiare sugli acquisti. Amazon, infatti, ha specificato alcuni termini e condizioni che è importante conoscere per non correre rischi nel processo di utilizzo del credito.

Infatti, l'offerta non è valida per quegli utenti di Amazon Prime che durante il periodo promozionale si avvalgono della prova gratuita del servizio o per chi ha già utilizzato Amazon Photos in passato. Anche i clienti di Amazon Prime Business sono esclusi dall'offerta. Il codice promozionale può essere utilizzato solamente per acquisti effettuati su Amazon.it, e non per prodotti venduti da terzi sul marketplace, Warehouse Deals o articoli disponibili su altri siti.

Cosa tenere a mente prima di acquistare

A chi intende avvalersi di questo credito, è bene notificare che ci sono requisiti di acquisto da soddisfare. È necessario effettuare un ordine pari ad almeno 30 euro per sfruttare il credito. Le spese di spedizione e i costi accessori non vengono considerati ai fini del raggiungimento della soglia minima. Inoltre, il credito verrà applicato al prossimo acquisto idoneo al checkout.

Da notare che per utilizzare il codice promozionale è indispensabile disabilitare la modalità di acquisto 1-Click e non sarà possibile utilizzare il credito per acquisti quindi realizzati tramite comandi vocali con Alexa.

Per ulteriori informazioni, si può visitare la pagina dedicata alla promozione sul sito di Amazon. La promozione resterà attiva fino al 28 febbraio 2025, anche se è possibile che, come in passato, Amazon decida di estenderla o riproporla.

Rimanere aggiornati sulle offerte

Con questa offerta, Amazon punta a incentivare l'uso del proprio servizio di archiviazione fotografica, offrendo un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per i nuovi utenti.