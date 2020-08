Amazon Halo, la fitness band che svela quanto siamo felici dal suono della nostra voce

Un dispositivo dotato delle classiche funzionalità per monitorare battito cardiaco, sonno e grasso corporeo, ma anche la felicità dell’utente in base al suono della sua voce.

Stiamo parlando di Amazon Halo, che va a combinare i dati raccolti dal device (caratterizzato da una serie di sensori, ndr) con gli strumenti di intelligenza artificiale per fornire a chi li indossa dei feedback molto precisi sulla propria salute fisica e mentale.

“Nonostante l’aumento dei servizi e dei dispositivi sanitari digitali nell’ultimo decennio, non abbiamo visto un corrispondente miglioramento nella salute della popolazione negli Stati Uniti”, ha detto in un comunicato il dottor Maulik Majmudar, il capo del progetto di Amazon Halo.

“Stiamo utilizzando la profonda esperienza di Amazon nell’intelligenza artificiale e nell’apprendimento automatico per offrire ai clienti un nuovo modo di scoprire, adottare e mantenere abitudini di benessere personalizzate”, ha poi aggiunto Majmudar.

Stando a quanto affermato da Amazon, Halo può rilevare l’intensità dell’attività, distinguendo la camminata dalla corsa e valutando in modo affidabile il livello di grasso corporeo di chi lo indossa. La “chicca”, come accennato, è la presenza della funzione Tone e dei microfoni, una scelta volta ad analizzare “la positività e l’energia” della voce per valutare quanto gli utenti siano “felici, tristi, stanchi o eccitati”.

“I risultati tonali possono rivelare che una chiamata di lavoro difficile ha portato a una minore positività nelle discussioni familiari, un’indicazione dell’impatto dello stress sul benessere sociale”, ha detto Majmudar.

Per proteggere la privacy, i campioni vocali vengono analizzati sullo smartphone di chi lo indossa, che si sincronizza con il dispositivo Halo. Dopo il procedimento si procede all’eliminazione. Il capo del progetto precisa poi che per disattivare i microfoni Halo basta premere un pulsante apposito sul prodotto.

Le app di Amazon Halo sono state progettate su misura per gli smartphone alimentati da Apple e da software Android supportato da Google.

