Amazon Fire HD 10 2021 arriva anche in Italia: tutte le specifiche e il prezzo

Tutti coloro che hanno imparato ad apprezzare i tablet della Fire HD di Amazon non vedevano probabilmente l’ora di ricevere questo nuovo annuncio da parte del gigante di Jeff Bezos. Ebbene sì, Amazon ha deciso di arricchire la gamma Fire HD con la presentazione di un nuovo tablet, che prende il nome di Nuovo Fire HD 10.

In realtà, il prodotto è individuato anche con la denominazione Amazon Fire HD 10 2021, e sembra avere come caratteristiche principali un livello prestazionale da top di gamma e un design sottile e leggero, oltre ad una serie di funzionalità molto interessanti. Il tutto ad un prezzo decisamente accessibile.

Ma quali sono le specifiche più importanti di Amazon Fire HD 10 2021? Il primo aspetto che andiamo a guardare è lo schermo Vivid, un display da 10,1 pollici 1080p Full HD con oltre due milioni di pixel, perfetto per potersi gustare al meglio i contenuti multimediali. Inoltre, lo schermo appare rinforzato con vetro di silicato di alluminio: un dettaglio che assieme alla cornice uniforme conferisce al nuovo tablet di Amazon un aspetto molto apprezzabile.

Il colosso dell’e-commerce ha lavorato bene anche dal punto di vista del comparto audio, implementando sul prodotto gli speaker audio Dolby Atmos che garantiranno la massima esperienza di ascolto nella visione di video o durante le sessioni di gaming. Il processore scelto da Amazon per il Fire HD 10 2021 è un octa-core da 2,0 GHz, abbinato a 3 GB di RAM e due opzioni di memoria interna (32 o 64 GB), espandibili tramite una scheda microSD fino ad un massimo di 1 TB.

Oltre alla fotocamera frontale da 2 MP, orientata in orizzontale per supportare le videochiamate widescreen, il tablet dispone anche di una batteria che garantisce un’autonomia di 12 ore. La funzionalità più interessante dell’Amazon Fire HD 10 2021 è senza dubbio la Split Screen, che permette di visualizzare due app compatibili (come Messenger e Prime Video) aperte fianco a fianco.

“I nostri migliori tablet continuano a migliorare e oggi siamo contenti di rendere disponibile il nuovo Fire HD 10 ai clienti in Italia”, ha affermato Eric Saarnio, Vicepresidente di Amazon Devices EU.

Il prezzo del prodotto, in spedizione dal 26 maggio prossimo nelle varianti di colore nero, lavanda, denim e verde oliva, è di 149,99 euro.