Amazon Echo Show 15, il nuovo display super intelligente è ricco di novità

Grandi novità per Amazon, che ha appena annunciato il suo prossimo display intelligente dotato di alcune funzionalità davvero innovative. Stiamo parlando dell’Echo Show 15, alimentato dalla seconda generazione del suo processore AI neurale, che prende il nome di AZ2. Dotato di un ampio display e una nuovissima interfaccia per i widget Alexa, Echo Show 15 riesce a trasformarsi molto facilmente in un hub a disposizione di tutta la famiglia.

Venendo nel dettaglio alle caratteristiche di questo nuovo prodotto di Amazon, Echo Show 15 si presenta con un enorme display da 15,6″ che può essere agganciato alla parete tramite un apposito supporto (con orientamento verticale o orizzontale). Proprio grazie al processore Neural Edge di Amazon AZ2 di nuova generazione, il device risulta molto più veloce dell’Echo Show 10 e dei dispositivi precedenti che funzionano con l’AZ1.

Inoltre, gli utenti apprezzeranno molto l’elaborazione vocale, specialmente coloro che hanno sempre un occhio di riguardo su un aspetto importante come la privacy. L’AZ2 è un chip quad-core in grado di eseguire 22 operazioni al secondo e di supportare il riconoscimento vocale sul dispositivo di Amazon, ed è inoltre capace di lavorare contemporaneamente su carichi di lavoro di visione artificiale.

Senza dubbio una delle caratteristiche principali di Echo Show 15 è la presenza di una serie di widget Alexa che è possibile configurare per fare in modo che ogni membro della famiglia abbia a disposizione una serie di informazioni. Ad esempio, il Calendario Condiviso consente di aggiungere eventi che potranno essere visualizzati da tutta la famiglia, mentre con le Sticky Notes si può chiedere ad Alexa di lasciare una nota di incoraggiamento o di far sapere alla famiglia quando saremo a casa per cena.

Con le Smart Home Favorites è invece possibile visualizzare e controllare agevolmente tutti i dispositivi domestici intelligenti, mentre con la funzione

Picture-in-Picture si possono visualizzare i feed della videocamera dal vivo (ad esempio l’immagine di chi ha suonato al campanello, ndr) mentre si ascolta musica, si guarda un film o si fanno altre cose su Echo Show 15.

L’AZ2 può quindi consentire a Echo Show 15 di riconoscere qualcuno che è iscritto alla nuova funzione Visual ID mentre elabora le sue richieste. È disponibile il supporto per lo streaming video a 1080p in modo da poter utilizzare Echo Show 15 per guardare notizie, programmi TV e film dai principali servizi di streaming. Sul nuovo prodotto è disponibile anche la funzione di cornice digitale.

Il prezzo di Echo Show 15 è di 249,99 euro: sarà presto disponibile anche nel mercato italiano, sebbene Amazon non abbia ancora comunicato la data esatta.

Fonte Phone Arena