Amazfit Neo, ecco il nuovo smartwatch di Huami: stile “retrò”, ma tante funzioni moderne

Si chiama Amazfit Neo ed è il nuovo smartwatch presentato da Huami. Lo stile del dispositivo è molto “retrò”, e lo si nota anche dai cinturini vintage che forniscono al polso un aspetto simile a un orologio digitale tradizionale. Nonostante ciò, siamo comunque di fronte ad un prodotto caratterizzato da funzionalità molto interessanti, oltre alla compatibilità con dispositivi Android e iOS.

L’Amazfit Neo è dotato di un pannello LCD STN da 1,2 pollici che non ha alcun supporto touch ma funziona con i pulsanti indicati. Lo smartwatch è inoltre dotato di un sensore ottico BioTracker PPG per consentire il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, ed è inoltre presente un accelerometro a tre assi per alimentare le tre modalità sportive precaricate che hanno lo scopo di monitorare il ciclismo, la corsa e la camminata.

Huami ha integrato il suo sistema proprietario di analisi della salute PAI all’interno di Amazfit Neo per fornire un adeguato monitoraggio della forma fisica. Lo smartwatch include anche il monitoraggio del sonno ed è caratterizzato da una struttura robusta, con resistenza all’acqua fino a 5ATM: ciò significa che lo smartwatch può sopravvivere in acque profonde fino a 50 metri.

Amazfit Neo è anche in grado di fornire avvisi di notifica da uno smartphone connesso. Tuttavia, non è possibile inviare o leggere messaggi di testo o effettuare o ricevere chiamate, modalità abbastanza comune sugli altri smartwatch lanciati in questi ultimi tempi.

In termini di connettività, Amazfit Neo ha il supporto Bluetooth v5.0 BLE. La batteria che equipaggia questo nuovo smartwatch è da 160 mAh, e con una singola carica dovrebbe riuscire a garantire fino a 28 giorni di autonomia con un utilizzo tipico o 37 giorni con un utilizzo di base.

Il prezzo di Amazfit Neo è stato fissato a 299 Yuan (pari a circa 37 euro, ndr). Lo smartwatch è attualmente limitato al mercato cinese ed è disponibile per l’acquisto nelle opzioni di colore Classic Black, Grass Grey Green e Coral Orange. Non sappiamo ancora se lo vedremo anche nel mercato italiano.

