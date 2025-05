Allerta per i giocatori: rivelato un nuovo attacco informatico a Steam, 89 milioni di account a rischio

Un’importante violazione dei dati ha sorpreso gli utenti di Steam, la piattaforma di giochi online gestita da Valve, ora al centro di un grave allerta per la sicurezza. Le informazioni di milioni di profili sono emerse nel mercato nero, costringendo i giocatori a prendere precauzioni immediate per tutelare le proprie informazioni sensibili. Con la registrazione di oltre 30 milioni di utenti attivi contemporaneamente durante l’incidente, la situazione ha attirato l’attenzione degli esperti di cybersecurity e dei media.

Dettagli sulla violazione dei dati

La violazione dei dati è stata inizialmente riportata dalla società di sicurezza informatica Underdark su LinkedIn, rivelando che circa 89 milioni di account Steam sono stati colpiti. Le informazioni compromesse includerebbero password temporanee e numeri di telefono, messe in vendita nel dark web a un prezzo di ben 5.000 dollari. Al momento, Valve non ha confermato ufficialmente l’origine dell’attacco e non ha fornito commenti sull’incidente. Tuttavia, la gravità della situazione è evidente, poiché colpisce un elevato numero di utenti della rete di gioco più popolare al mondo.

La scoperta della violazione ha fatto emergere preoccupazioni sul modo in cui vengono gestiti i dati sensibili degli utenti da parte delle grandi piattaforme di gioco. Con oltre 30 milioni di utenti connessi contemporaneamente, Steam rappresenta un potenziale bersaglio per attacchi informatici, rendendo vitale il miglioramento delle misure di sicurezza per la protezione dei dati.

Consigli per proteggere il proprio account Steam

Per chi possiede un account Steam, è fondamentale agire prontamente. La prima indicazione è quella di cambiare immediatamente la password. Questo rappresenta il primo passo per rinforzare la sicurezza dell’account e prevenire ulteriori accessi non autorizzati. Utilizzare un gestore di password è un’ottima opportunità per generare password complesse che siano più difficili da decifrare.

Un altro passo cruciale è attivare l’autenticazione a due fattori utilizzando il numero di telefono e l’email. Questa procedura rappresenta una barriera ulteriore contro gli accessi non autorizzati, rendendo più difficile l’entrata nel profilo da parte di soggetti esterni. Tuttavia, è importante notare che Steam non supporta l’utilizzo di chiavi di sicurezza hardware, rendendo quindi essenziale l’uso del proprio sistema di 2FA per la protezione.

Se l’autenticazione a due fattori è già attivata, si consiglia di controllare regolarmente l’email per eventuali attività sospette collegate all’account di Steam. Se si ricevono messaggi di password temporanea non richiesti, è opportuno ignorarli e cambiare nuovamente la password per prevenire accessi indesiderati.

Vigilanza contro le truffe online

In seguito a questo attacco, è fondamentale essere all’erta per le possibili truffe informatiche. Negli prossimi giorni, gli utenti potrebbero ricevere tentativi di phishing mascherati da offerte sui giochi o contenuti correlati a Steam. Comprendere come identificare un messaggio di phishing può fare la differenza nel mantenere la propria sicurezza online.

Adottare un approccio cauto, evitando di cliccare su link sospetti e fornire informazioni personali senza verifica, è cruciale. La presenza di avvisi di sicurezza da parte di Steam rappresenta un importante strumento di prevenzione per tutti i giocatori, mentre la comunità dei videogiocatori viene invitata a collaborare per fronteggiare queste minacce e garantire un ambiente di gioco più sicuro.