Allerta nelle scuole americane: studenti danneggiano i Chromebook per imitare un trend virale

Un nuovo fenomeno sta preoccupando le scuole degli Stati Uniti: molti studenti stanno danneggiando deliberatamente i Chromebook forniti dalle scuole nel tentativo di emulare una pericolosa sfida virale. Questa situazione ha spinto diversi distritti scolastici a inviare comunicazioni ai genitori per avvisarli del crescente problema, il quale si è diffuso principalmente attraverso TikTok.

L’escalation del fenomeno in diverse scuole

Negli ultimi mesi, vari distritti scolastici in stati come Colorado, New Jersey, Carolina del Nord e Washington hanno segnalato la crescente incidenza di incidenti legati alla “Chromebook Challenge”. Gli studenti, portati dalla viralità dei social media, stanno inserendo oggetti estranei nelle porte dei Chromebook, causando cortocircuiti e, in alcuni casi, anche incendi. Oggetti comuni come penne, graffette, involucri di gomme e puntine vengono utilizzati per sabotare i dispositivi.

Questa tendenza ha avuto conseguenze gravi nelle scuole: ci sono stati effettivi incendi nei laptop che hanno portato ad evacuazioni, chiusure anticipate delle lezioni e l’intervento dei vigili del fuoco. Le autorità scolastiche si trovano costrette a intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza di tutti e prevenire ulteriori incidenti.

Rischi e responsabilità legali

Le scuole non stanno solo affrontando un problema di sicurezza, ma anche uno di responsabilità. Le istituzioni educative avvertono che chi danneggia le proprietà scolastiche può affrontare gravi conseguenze disciplinari. A seconda delle normative statali, le azioni possono anche comportare implicazioni legali per gli studenti coinvolti.

Nei fatti, il danno ai Chromebook rappresenta una violazione delle regole di comportamento stabilite. Non è raro che le scuole decidano di implementare sanzioni severe per coloro che vengono trovati coinvolti in questi atti vandalici, cercando così di dissuadere i ragazzi dall’intraprendere simili comportamenti.

Un caso allarmante a Plainville

Uno degli episodi più significativi è avvenuto a Plainville, Connecticut, dove un ragazzo di una scuola media ha presumibilmente danneggiato un laptop infilando delle forbici nel dispositivo. Secondo quanto riportato dal sovrintendente Brian Reas, l’evento ha causato l’emissione di fumi tossici, portando un compagno di classe ad essere trasportato in ospedale per inalazione di fumi. Questa vicenda è stata collegata direttamente al trend virale.

Reas ha dichiarato che l’indagine è ancora in corso e che lo studente coinvolto sarà segnalato al tribunale per minorenni per affrontare accuse penali. Questo caso evidenzia l’estrema gravità di una situazione che, se non affrontata, potrebbe portare a ulteriori incidenti e conseguenze legali.

In un contesto in cui la sicurezza degli studenti è fondamentale, le scuole americane si trovano così a dover affrontare non solo il classico rapporto educativo, ma anche la necessità di combattere contro un fenomeno virale pericoloso che minaccia la tranquillità delle aule.