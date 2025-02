Allerta: attacchi informatici sempre più rapidi e insidiosi nelle aziende

Un evento preoccupante ha colpito una fabbrica a dicembre, dove un gruppo di circa una dozzina di dipendenti ha dovuto affrontare un'inondazione di messaggi di phishing. Questa vera e propria tempesta di messaggi ha creato un caos tale che le normali operazioni lavorative sono risultate compromesse. Solo un'ora dopo l'inizio di questa offensiva, gli autori previsti di questo attacco informatico erano già riusciti a penetrare nei recessi più oscuri della rete aziendale. Questo episodio mette in luce una problematica crescente: le intrusioni nei sistemi informatici avvengono con una rapidità impressionante, facilitata da tattiche sempre più sofisticate.

La rapidità dell’invasione

La velocità e la precisione con cui avvengono questi attacchi sono cruciali per la loro riuscita. Un report pubblicato da ReliaQuest, l'azienda di sicurezza che ha risposto a questa intrusione, ha rivelato che nel 2024 si è registrata una riduzione del 22% del tempo necessario ai criminali informatici per "uscire" dai sistemi. Quest'ultimo termine si riferisce al periodo che intercorre tra l'accesso iniziale al sistema e il movimento laterale all'interno della rete stessa. Nel caso specifico di dicembre, il tempo di breakout è stato di appena 48 minuti.

Irene Fuentes McDonnell, una ricercatrice di ReliaQuest, ha sottolineato l'importanza critica di questo intervallo temporale per chi si occupa della difesa informatica: “Il tempo di breakout è la finestra più vitale in un attacco. Una reazione tempestiva in questa fase può prevenire conseguenze devastanti, come l'esfiltrazione di dati, il rilascio di ransomware, la perdita di informazioni, danni reputazionali e perdite finanziarie." Ecco perché i difensori delle reti devono mantenere un ritmo analogo a quello degli attaccanti, se vogliono avere speranze di fermarli prima che possano causare danni ulteriori.

La strategia ingannevole dei criminali informatici

La pioggia di messaggi spam, che all’apparenza sembrava essere un attacco diretto, si è rivelata in realtà una strategia di distrazione. Questo metodo ha creato un'opportunità per i criminali informatici, presumibilmente appartenenti a un gruppo di ransomware noto come Black Basta. Questi ultimi sono riusciti a contattare i dipendenti colpiti attraverso la piattaforma di collaborazione Microsoft Teams, spacciandosi per operatori dell'assistenza IT. Il loro obiettivo era quello di fornire supporto nel contrastare l’assalto in corso, sfruttando la confusione generata dal flusso di phishing.

Questo approccio evidenzia una crescente astuzia da parte degli attaccanti, che sanno come muoversi nell'ambiente digitale e sfruttare le circostanze a loro favore. La scelta di utilizzare una piattaforma di comunicazione aziendale come Microsoft Teams per contattare le vittime non è casuale; essa presuppone una certa fiducia e familiarità, elementi che gli attaccanti sfruttano per rendersi credibili. La combinazione di tecniche ingannevoli e la capacità di muoversi rapidamente all'interno dei sistemi informatici rende difficile per le aziende difendersi da questi attacchi, che diventano sempre più sofisticati e mirati.

Implicazioni per le aziende e necessità di difesa

Le conseguenze di questo tipo di attacco non sono da sottovalutare. Le aziende devono affrontare non solo il rischio immediato di attacchi alla sicurezza, ma anche le ricadute a lungo termine. La protezione dei dati sensibili e il mantenimento della fiducia dei clienti sono diventati elementi chiave per la sopravvivenza in un'economia sempre più digitalizzata. Pertanto, è cruciale che le aziende aggiornino le proprie strategie di sicurezza informatica e investano in tecnologia e formazione per i propri dipendenti.

L'adozione di misure preventive, come corsi di formazione per il personale sulla rilevazione e gestione delle minacce, è ora più che mai indispensabile. Inoltre, le aziende dovrebbero impegnarsi ad attuare protocolli di risposta agli incidenti che possano minimizzare il tempo di reazione in caso di attacco. Solo attraverso un approccio proattivo è possibile contrastare efficacemente la crescente minaccia degli attacchi informatici.

Mentre la tecnologia avanza e i criminali informatici trovano nuovi modi per sfruttare le vulnerabilità, la capacità di reazione e la preparazione delle aziende realmente si mettono alla prova. Riconoscere la problematicità di fenomeni come questo rappresenta il primo passo verso l'adozione di politiche più incisive e preparate per affrontare le sfide digitali del futuro.