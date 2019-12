All Inclusive Flash 50, ecco la nuova offerta di Wind: minuti illimitati e 50 GB

Tra le aziende in prima linea in questo dicembre nel settore delle offerte telefoniche non poteva di certo mancare Wind, che ha tutte le intenzioni di regalare un Natale indimenticabile agli utenti.

Lo storico marchio vuole rivolgersi soprattutto a coloro che provengono da altri operatori, cercando di convincerli a passare a Wind con delle promozioni davvero eccezionali. Ed è proprio una “passa a Wind” l’offerta più gettonata in questi ultimi giorni: si tratta della All Inclusive Flash 50, che viene lanciata da Wind proprio come offerta “operator attack”. La promozione, infatti, può essere attivata solo da coloro che provengono da Iliad o da altri operatori virtuali, con portabilità obbligatoria del numero originario.

Il prezzo proposto a questi utenti è davvero strepitoso: a soli 6,99 euro al mese, coloro che attiveranno la All Inclusive Flash 50 potranno disporre di 50 GB di traffico dati alla velocità del 4.5G. Ma non è tutto, perchè oltre ai tanti giga Wind ha inserito nel “bundle” anche i minuti illimitati per telefonare a qualsiasi numero sul territorio nazionale e 200 sms da poter utilizzare verso tutti.

Oltre alla cifra di 6,99 euro per il rinnovo mensile, gli utenti che attiveranno la All Inclusive Flash 50 dovranno anche spendere 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. La nuova offerta di Wind prevede un vincolo contrattuale: l’utente non potrà abbandonare l’azienda prima dei 24 mesi. In caso contrario sarà costretto a pagare una penale che verrà addebitata direttamente sul credito residuo. Con la All Inclusive Flash 50 gli utenti potranno usufruire anche di un servizio molto gradito: stiamo parlando di SMS MyWind, che avvisa tramite SMS quando qualcuno prova a contattarci ma trova il telefono spento o non raggiungibile.

Nei giorni scorsi Wind ha lanciato anche la All Inclusive 100 Fire, con minuti illimitati, 200 sms e 100 GB di traffico dati per la navigazione in 4.5G.