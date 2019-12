All Inclusive 50 Fire e All Inclusive 100 Fire, Wind è la regina del Natale!

Chi è la regina del Natale tra le varie compagnie telefoniche? Come ogni anno, anche in queste festività natalizie le aziende che operano nel settore delle offerte telefoniche si stanno dando battaglia per cercare di chiudere il 2019 con il botto, proponendo offerte ricche di giga agli utenti.

Tra le promozioni che stanno riscuotendo maggiore successo non si possono non menzionare quelle di Wind. La storica azienda sta infatti proponendo delle offerte con tantissimi GB di traffico dati a prezzi davvero convenienti. Tuttavia, per queste offerte Wind ha scelto la modalità “operator attack”: per attivarle, infatti, è necessario provenire da operatori come Iliad oppure da altri MVNO.

Per queste offerte di Wind la portabilità è obbligatoria, ma è senza dubbio un dettaglio che non crea alcun problema agli utenti, dati i “bundle” davvero strepitosi. La All Inclusive 50 Fire viene proposta a soli 6,99 euro al mese, con minuti illimitati da poter sfruttare per chiamare qualsiasi numero sul territorio nazionale, 200 sms da inviare a tutti e ben 50 GB di traffico dati per navigare su internet.

Ma stando a quanto emerso online, sembra che Wind abbia voluto lanciare un’offerta ancora più ricca. Si tratta della All Inclusive 100 Fire Easy Pay (per coloro che vogliono pagare tramite conto corrente o carta di credito, ndr), che è caratterizzata sempre da minuti illimitati e da 200 sms da poter inviare a qualsiasi numero, ma con il doppio dei GB rispetto all’offerta precedente: l’utente, infatti, potrà sfruttarne ben 100 per navigare sul web. Il prezzo resta sempre lo stesso, ovvero 6,99 euro con addebito automatico fisso mensile.

Per entrambe le promozioni è previsto un costo di attivazione di 11,99 euro. Aggiungendo le 10 euro necessarie per l’acquisto della SIM, ecco che il prezzo complessivo per l’attivazione di una delle due offerte diventa di 21,99 euro, oltre ovviamente alla prima mensilità. Il vincolo contrattuale è di 24 mesi.