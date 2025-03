Alienware svela nuovi monitor QD-OLED a prezzi accessibili: un sogno per i gamer

Nel 2024, la tecnologia OLED ha definitivamente conquistato il mercato dei monitor, offrendo un'eccezionale esperienza visiva. Con l'avvio del 2025, Alienware promete di rendere questi schermi straordinari più accessibili ai gamer, lanciando il nuovo AW2725D a soli 549 dollari. Questo monitor da 27 pollici con risoluzione QHD è destinato ad attrarre gli appassionati di giochi grazie ai suoi neri profondi e ai colori vividi tipici della tecnologia OLED.

Il monitor AW2725D: prestazioni e design

Il nuovo AW2725D si presenta con un design simile a quello del monitor AW2725Q, lanciato precedentemente a un prezzo di 899 dollari. Tuttavia, la nuova proposta di Alienware è più conveniente, permettendo agli utenti di risparmiare 350 dollari. Con una densità di 110 pixel per pollice , leggermente inferiore rispetto ai 166 ppi dei monitor 4K di fascia alta, il AW2725D si rivela un'ottima scelta per chi desidera qualità visiva senza spendere una fortuna.

Sebbene i dettagli tecnici completi non siano stati resi noti al momento della comunicazione, alcune informazioni sono già emerse. Il monitor AW2725D è in grado di supportare una frequenza di aggiornamento di 280Hz, superiori ai 240Hz dei modelli precedenti. La copertura del colore DCI-P3 è pari al 99 percento, mentre l'accuratezza del colore Delta E è inferiore a 2. La base regolabile a altezza variabile mantiene la stessa funzionalità già apprezzata nei modelli più costosi. James Cha, responsabile dei prodotti display di Alienware, ha confermato che il monitor include un dissipatore di calore in grafite e un algoritmo di protezione dal burn-in, simile a quello presente nella versione da 1.199 dollari.

La proposta ultrawide AW3425DW

In aggiunta al monitor entry-level, Alienware offre anche un'opzione ultrawide, il nuovo AW3425DW, atteso sul mercato a 799 dollari. Questo modello presenta uno schermo curvo da 34 pollici con risoluzione 3440 x 1440 e una frequenza di aggiornamento di 240Hz, un incremento rispetto ai 165Hz del modello precedente. Tra le novità, spicca la presenza del collegamento HDMI 2.1 a velocità fissa, capace di supportare contenuti oltre il 4K60 HDR. Inoltre, un'interfaccia utente rinnovata migliora l'esperienza di utilizzo, rendendola più intuitiva.

Questo monitor ultrawide offre anche una porta USB-C con una potenza di ricarica di 15W, rendendolo versatile per l'uso con diversi dispositivi. Alienware mantiene anche una garanzia di tre anni contro il burn-in, promettendo la sostituzione del monitor senza necessità di restituzione immediata dell'unità difettosa.

Nuove aggiunte alla linea di monitor Alienware

Oltre ai modelli QD-OLED, Alienware ha in programma il lancio di nuovi schermi IPS economici con dimensioni di 25 e 27 pollici, disponibili rispettivamente da 249 e 269 dollari. Questi schermi, attesi nel mercato estivo, saranno equipaggiati con un design industriale simile ai modelli OLED. Il modello da 25 pollici, AW2525HM, offrirà una risoluzione di 1080p con 320Hz, mentre il AW2725DM da 27 pollici disporrà di una risoluzione 1440p e 180Hz.

Sebbene i dettagli sui prezzi possano variare, a causa delle incertezze legate ai dazi imposti sotto la presidenza di Donald Trump, Alienware conferma che sta lavorando per rendere i suoi prodotti il più competitivi possibile sul mercato. L'andamento dei prezzi rimarrà una questione da monitorare per gli appassionati.

In un panorama tecnologico in continua evoluzione, la mossa di Alienware di rendere i monitor OLED più accessibili potrebbe segnare una svolta nel modo in cui i gamer apprezzano la qualità visiva nei loro giochi preferiti.