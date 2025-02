Alexa Plus: Amazon presenta l'assistente virtual potenziato da intelligenza artificiale

Il mondo della tecnologia continua a evolversi rapidamente, e una delle novità più attese è l'aggiornamento dell'assistente virtuale di Amazon, Alexa. Durante un evento svoltosi a New York, l’azienda ha svelato la nuova generazione di Alexa, ribattezzata Alexa Plus. Caratterizzata da funzionalità avanzate di intelligenza artificiale generativa, questa versione promette di rendere l'interazione con l'assistente non solo più intelligente, ma anche più fluida e utile nella vita quotidiana degli utenti.

Le nuove funzionalità di Alexa Plus

La nuova versione di Alexa non si limita più a eseguire semplici comandi. Alexa Plus è in grado di effettuare prenotazioni per cene, impostare promemoria sul calendario e persino ordinare regali per amici e familiari. Secondo Panos Panay, responsabile del team Dispositivi e Servizi di Amazon, questa versione di Alexa imparerà anche a conoscere le abitudini degli utenti, i loro gusti e le loro preferenze, migliorando così la qualità delle interazioni nel tempo.

Durante una dimostrazione in tempo reale, Alexa ha dichiarato: "Non sono solo un'assistente, sono la tua nuova migliore amica nel mondo digitale. Ho battute, intelligenza e un genuino desiderio di rendere la tua vita più facile e divertente." Questo approccio più personale punta a rendere l'assistente virtuale più coinvolgente e vicino agli utenti.

Controllo della casa smart e nuove funzionalità interattive

Alexa Plus rappresenta un passo avanti anche nel controllo della smart home. Gli utenti possono monitorare le telecamere di sicurezza, gestire luci intelligenti e controllare la loro smart TV. Durante l'evento, Alexa ha dimostrato la sua capacità di riprodurre musica su vari altoparlanti e, quando le è stato chiesto, ha persino riprodotto una scena da un film, il che ha impressionato il pubblico presente.

"Alexa conosce praticamente ogni dispositivo nella tua vita," ha affermato Panay, illustrando come l'assistente possa navigare attraverso i video di sicurezza domestica per rilevare la data dell'ultima passeggiata del cane o la ricezione di un pacco. Questo ulteriore livello di interazione ha attirato l'attenzione degli utenti, enfatizzando l'evoluzione di Alexa come un’assistente davvero utile.

Prezzo e disponibilità di Alexa Plus

Alexa Plus avrà un costo di 20 dollari al mese, ma sarà gratuito per gli abbonati a Prime. L'implementazione di questa nuova versione è prevista per il mese prossimo. Gli utenti di Alexa Plus, inoltre, avranno accesso alle funzionalità di Alexa.com, il che potrebbe rappresentare un altro vantaggio per chi utilizza quotidianamente l'assistente.

Tuttavia, secondo un recente sondaggio di CNET, solo il 23% dei partecipanti ha dichiarato di essere disposto a pagare di più per funzionalità aggiuntive di intelligenza artificiale negli assistenti vocali. Questo potrebbe essere un fattore determinante per il successo di Alexa Plus, in particolare tra coloro che già possiedono un dispositivo Alexa e sono membri di Amazon Prime.

Collaborazioni e integrazioni con partner

Daniel Rausch, vicepresidente di Alexa e Echo, ha sottolineato come Alexa Plus non sia limitata ai soli prodotti Amazon. La nuova versione sarà infatti in grado di interagire con vari partner, tra cui UberEats, Spotify, Dyson, Ticketmaster e Grubhub. Questa apertura a collaborazioni esterne potrebbe ampliare notevolmente le potenzialità di Alexa, rendendola un compagno ancora più versatile e funzionale nella vita quotidiana degli utenti.

Durante l'evento, Andy Jassy, presidente e CEO di Amazon, ha offerto uno sguardo sulle applicazioni di intelligenza artificiale già in uso e quelle in fase di sviluppo, come Rufus, assistente per gli acquisti su Amazon, e Amazon Bedrock. Jassy ha evidenziato come Amazon stia implementando oltre 1000 programmi di intelligenza artificiale generativa, riaffermando l'impegno dell'azienda nel risolvere problemi concreti per i suoi clienti.

Innovazioni future e progetti ambiziosi

Infine, Jassy ha accennato a novità ancora più sorprendenti all’orizzonte, tra cui l’uso di droni per la consegna dei pacchi entro un'ora. Queste anticipazioni confermano l'ambizioso piano di Amazon di rimanere all'avanguardia nella tecnologia e nella fornitura di servizi innovativi per i consumatori, avvicinandoli sempre di più a un futuro digitale in continua evoluzione.