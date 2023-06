Alcuni telefoni Samsung riceveranno meno aggiornamenti di prima

Come sanno bene i fan di Samsung, il colosso di Seul rilascia regolarmente aggiornamenti di sicurezza, oltre ai nuovi aggiornamenti di Android e One UI, per un numero enorme di dispositivi. I top di gamma e i dispositivi di fascia media più famosi ricevono solitamente aggiornamenti di sicurezza mensili prima di essere declassati a un programma trimestrale. I dispositivi Galaxy meno popolari, invece, spesso iniziano con un programma trimestrale, prima di passare a due aggiornamenti di sicurezza ogni anno fino alla fine del periodo di supporto.

Questo mese Samsung ha interrotto il supporto per la gamma Galaxy S10 (eccetto S10 Lite), ma ha anche aggiunto un nuovo dispositivo all’elenco. Si tratta del Galaxy A24, lanciato di recente come il telefono Samsung più economico tra quelli che garantiscono quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo Android.

Il Galaxy A24 riceverà aggiornamenti di sicurezza ogni tre mesi anziché ogni mese, ed è una mossa che non sorprende. Il telefono riceverà poi aggiornamenti di sicurezza per cinque anni, come avviene con i top di gamma di Samsung e con alcuni telefoni di fascia media.

I dispositivi che invece passeranno da un programma di rilascio trimestrale ad uno semestrale sono il Galaxy M42 5G e il Galaxy Tab A7 Lite. Questo downgrade viene ufficializzato sei mesi dopo l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 13 per entrambi i device e circa tre mesi dopo il rilascio di One UI 5.1 per tutti e due i prodotti.

Oltre a ricevere aggiornamenti di sicurezza con una frequenza inferiore, nessuno dei due dispositivi riceverà aggiornamenti di Android e One UI in futuro. Pertanto la mossa di Samsung potrebbe spingere gli utenti che hanno sempre un occhio di riguardo per gli aggiornamenti a prendere in considerazione l’acquisto di un telefono o di un tablet più recente.