AirPods Pro 2, che sconto su Amazon: l’offerta è davvero super

Tra i prodotti di Apple che riscuotono grande successo tra gli utenti non ci sono solo gli iPhone di nuova generazione. I fan del colosso di Cupertino, infatti, apprezza moltissimo anche gli accessori della Mela, in particolare gli AirPods Pro di seconda generazione ufficializzati nel settembre 2022 assieme agli iPhone 14.

In questi mesi gli AirPods Pro 2 hanno ottenuto un enorme riscontro sul mercato e gli utenti sono sempre molto attenti ad eventuali offerte e sconti che riguardano questo eccellente prodotto. Proprio in queste ore sul sito di Amazon è comparsa un’offerta relativa agli AirPods Pro 2 che non è sfuggita agli appassionati dei prodotti della Mela.

La versione rinnovata del modello lanciato nel 2019, infatti, viene proposta a 246,99 euro, consentendo agli utenti di sfruttare uno sconto del 17%. Per farla breve, quest’offerta permette di risparmiare oltre 50 euro sull’acquisto degli AirPods Pro di seconda generazione.

L’offerta ha ovviamente scatenato l’entusiasmo dei fan di Apple, che si stanno riversando su Amazon per acquistare le cuffie di nuova generazione. Tra le caratteristiche principali spicca il nuovo chip H2, evoluzione del chip H1, che garantisce un livello prestazionale davvero notevole. L’audio computazionale avanzato del chip H2 garantisce un netto miglioramento nella cancellazione del rumore: rispetto ai precedenti AirPods la quantità di rumore cancellato è 2 volte superiore.

Inoltre non si può non citare l’Audio spaziale personalizzato, che favorisce la creazione di un proprio profilo personale – con l’aiuto della fotocamera TrueDepth – in base alle dimensioni di testa e orecchie. Con gli AirPods Pro di seconda generazione la società del CEO Tim Cook ha voluto lavorare a fondo anche sull’autonomia. La batteria, infatti, è aumentata del 33% rispetto agli AirPods Pro originali, garantendo 6 ore di utilizzo con una sola carica (con la custodia diventano 30).