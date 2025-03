Aggiornamento Wear OS 5.1 del Pixel Watch provoca ritardi nelle notifiche e problemi di sincronizzazione

Un numero crescente di proprietari di Pixel Watch ha segnalato ritardi nelle notifiche dopo l’ultimo aggiornamento a Wear OS 5.1. Questo aggiornamento, rilasciato per la prima volta all’inizio del mese, sembra aver creato disagi anche per quanto riguarda la modifica dei quadranti e la sincronizzazione con Fitbit.

Il lancio di Wear OS 5.1 e i problemi riscontrati dagli utenti

Google ha avviato la distribuzione di Wear OS 5.1 per il Pixel Watch 3 e i modelli precedenti all’inizio di questo mese. La versione ha iniziato a essere disponibile anche per i modelli LTE solo la settimana scorsa. Sebbene l’aggiornamento introduca alcune novità e miglioramenti, diversi utenti hanno riscontrato problematiche significative.

Molti feedback, principalmente raccolti su Reddit, indicano che, dopo l’installazione dell’aggiornamento, le notifiche arrivano con notevole ritardo rispetto al passato. Alcuni utenti hanno descritto situazioni frustranti, affermando, ad esempio, che la loro smart watch vibrava all’arrivo di una notifica, ma il messaggio non appariva immediatamente quando alzavano il polso. In alcuni casi, l’unica informazione visibile era il quadrante dell’orologio.

In aggiunta ai ritardi nelle notifiche, ci sono lamentele riguardanti il malfunzionamento della sincronizzazione con l’app Fitbit e la difficoltà nella modifica dei quadranti dell’orologio. Questi problemi stanno spingendo gli utenti a cercare soluzioni alternative nel tentativo di ripristinare una funzionalità normale del dispositivo.

Soluzioni temporanee e attesa di una risposta da Google

Nonostante Google non abbia ancora ufficialmente commentato le problematiche riscontrate con l’aggiornamento, alcuni utenti hanno proposto delle soluzioni temporanee. Tra queste, il reset del dispositivo sembra aver fornito una tregua momentanea a chi ha incontrato queste difficoltà. Infatti, molti utenti hanno riferito che un riavvio potrebbe contribuire a migliorare la situazione. Per altri, un ripristino alle impostazioni di fabbrica ha rappresentato una risposta a vari problemi segnalati, ma è importante notare che questa è un’operazione che comporta la perdita di dati e impostazioni personali.

Sebbene alcuni utenti siano riusciti a risolvere i problemi con metodi fai-da-te, rimane l’aspettativa che Google intervenga per chiarire la situazione e fornire un aggiornamento che risolva definitivamente i problemi attuali. L’azienda è stata contattata per un commento, e ci si aspetta che fornisca ulteriori dettagli in merito.

I possessori di Pixel Watch continueranno a stare attenti a eventuali aggiornamenti e comunicazioni ufficiali da Google, nel tentativo di riportare la loro esperienza con il dispositivo a un livello ottimale.