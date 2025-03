Aggiornamento Shazam: nuove funzionalità e integrazioni con Apple Music e Spotify

La musica è un linguaggio universale, e ora, grazie all'ultimo aggiornamento di Shazam, gli amanti delle canzoni potranno godere di un'esperienza ancora più fluida e connessa. Apple ha rilasciato la versione 18.9 del suo famoso servizio di identificazione musicale, arricchendo l'app con miglioramenti significativi nella sincronizzazione delle canzoni e nell'integrazione con le piattaforme di streaming più popolari.

Sincronizzazione migliorata con Apple Music e Spotify

Un punto di forza dell'aggiornamento è l'ottimizzazione della sincronizzazione delle canzoni su Apple Music e Spotify. Grazie a questo miglioramento, tutte le canzoni che vengono identificate tramite il riconoscimento musicale, sia dalla schermata di Controllo che tramite Siri o le Scorciatoie, verranno automaticamente aggiunte alla playlist "My Shazam Tracks". Questo semplifica enormemente la vita a chi utilizza frequentemente il servizio per identificare brani, permettendo di avere tutte le proprie scoperte a portata di mano.

Per coloro che desiderano ripristinare la sincronizzazione delle canzoni già scoperte, basterà disattivare e riattivare l'opzione "Sync your songs" nelle impostazioni di Shazam. Questo consente di aggiornare la propria libreria musicale, rendendo facilmente accessibili anche i brani scoperti in precedenza. Sarà sufficiente riaprire Spotify per visualizzare la playlist aggiornata e completa.

Sicurezza e sincronizzazione della storia di Shazam

Un'altra funzionalità utile presentata in questo aggiornamento riguarda la sincronizzazione della cronologia di Shazam. Gli utenti possono ora mantenere al sicuro e sincronizzati i propri passaggi musicali tra diversi dispositivi. Abilitando la sincronizzazione tramite iCloud nelle impostazioni di Shazam, gli utenti potranno assicurarsi che la propria storia musicale sia sempre accessibile, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Questa opzione è particolarmente vantaggiosa per chi utilizza Shazam su più dispositivi, come smartphone e tablet. In questo modo, le canzoni scoperte verranno salvate e rese disponibili ovunque, senza il rischio di perdere brani o informazioni importanti.

Le novità dell'ultima versione di Shazam

L'aggiornamento 18.9 di Shazam non si limita solo a miglioramenti tecnici; rappresenta un passo avanti nella fusione di esperienze musicali digitali. Con la crescente popolarità delle piattaforme di streaming, è fondamentale che applicazioni come Shazam offrano funzionalità che facilitano l'accesso alla musica che amiamo. La possibilità di sincronizzare agevolmente le canzoni e mantenere la propria storia musicale è un cambiamento significativo che arricchisce l'esperienza degli utenti.

In un'epoca in cui la musica è accessibile in un numero sempre crescente di modi, servizi come Shazam dimostrano di evolversi per soddisfare le esigenze degli utenti moderni, promuovendo un'interazione fluida e semplice con la musica che ci circonda.

L'aggiornamento è disponibile per tutti gli utenti dell'app e per chiunque desideri esplorare nuove funzionalità, rendendo ancora più semplice scoprire e conservare i propri brani preferiti. Con queste novità, Shazam si conferma come un imprescindibile alleato per coloro che vogliono tenere traccia della propria musica, arricchendo l'esperienza di ascolto quotidiana.