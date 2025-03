Aggiornamento Pixel Drop di Google: Novità e miglioramenti per gli smartphone Pixel

Con il nuovo aggiornamento Pixel Drop, Google introduce una serie di aggiornamenti significativi per i suoi smartphone, offrendo migliorie e nuove funzionalità. Questo aggiornamento arriva con cadenza trimestrale e ha l'obiettivo di affinare e ampliare le caratteristiche dei telefoni Pixel, con una particolare attenzione all'Intelligenza Artificiale, un tema centrale anche in questa versione. In aggiunta, emergono nuove opzioni riguardanti la connettività e la fotografia, che sicuramente interesseranno gli utenti.

Novità per l'applicazione Pixel Studio

Un aggiornamento atteso da tempo riguarda l'app Pixel Studio, già preinstallata sulla serie Pixel 9. Questa applicazione consente di generare immagini tramite Intelligenza Artificiale, ma inizialmente non includeva la possibilità di generare ritratti a causa di problematiche note legate al modello Imagen 3, che aveva difficoltà a garantire rappresentazioni diversificate. Dopo sei mesi dal suo primo lancio, Google ha finalmente ripristinato la funzione di generazione dei ritratti all'interno di Pixel Studio, offrendo così agli utenti una maggiore libertà creativa e una migliore esperienza d'uso.

Rilevazione di scam nei messaggi e nelle chiamate

Un'altra funzionalità interessante introdotta con l’aggiornamento è la capacità dell'AI di Google di intervenire quando sospetta che una chiamata o un messaggio possano essere frutto di una truffa. Questo strumento, in precedenza accessibile solo in modalità beta limitata, non è infallibile, poiché i truffatori tendono ad adattare le loro tecniche. Tuttavia, rappresenta un valido aiuto per identificare alcune truffe meno sofisticate che colpiscono spesso gli utenti meno esperti, come familiari e amici. Questa funzione sarà disponibile su Google Messaggi a partire dal Pixel 6 e sui dispositivi più recenti. La rilevazione delle truffe telefoniche, tuttavia, richiederà un Pixel 9, in quanto utilizza caratteristiche di AI integrate disponibili solo negli ultimi modelli.

Espansione delle funzionalità AI in nuovi mercati

Con questo aggiornamento, Google espande la disponibilità di alcune delle sue funzionalità di Intelligenza Artificiale in nuovi mercati. Specificamente, Germania e Giappone vedranno l'arrivo dell'app Pixel Screenshots, di approfondimenti meteorologici AI e dell'app Pixel Studio, che ora include anche la generazione di ritratti. Inoltre, il Giappone beneficerà delle nuove funzionalità di sintesi AI presenti nell'app Google Recorder, arricchendo ulteriormente l'ecosistema dei servizi offerti da Google.

L'aggiornamento Pixel Drop si propone di rendere gli smartphone Pixel ancora più utili e intuitivi, continuando a fare dell'Intelligenza Artificiale un punto focale. Gli utenti possono dunque aspettarsi non solo miglioramenti prestazionali ma anche funzioni innovative in grado di semplificare molte operazioni quotidiane.