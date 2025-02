Aggiornamento obbligatorio per Fitbit: problemi di surriscaldamento delle batterie

Una nuova questione sta turbando i possessori di smartwatch Fitbit, in particolare i modelli Versa 3 e Sense, che hanno recentemente ricevuto una notifica per scaricare un aggiornamento del firmware obbligatorio. La problematica principale riguarda il surriscaldamento delle batterie, un tema che solleva preoccupazioni tra gli utenti. Google, proprietario di Fitbit, ha annunciato che l'aggiornamento è finalizzato a "ridurre il rischio di surriscaldamento delle batterie e abbassare la capacità della stessa". Allo stesso tempo, gli utenti colpiti avrebbero la possibilità di richiedere un credito di 50 dollari.

Dettagli dell'aggiornamento per problemi di surriscaldamento

L'intervento tecnologico previsto dal nuovo aggiornamento sembra essere una giusta mossa per garantire la sicurezza degli utenti. Evitare che le batterie si surriscaldino e possano causare incidenti è sicuramente una priorità. Tuttavia, l'avviso ufficiale rilasciato da Google ha confermato che non tutti gli smartwatch Versa 3 e Sense sono sottoposti a questo problema. Nonostante ciò, i possessori coinvolti hanno espresso diversi timori nei forum dedicati a Fitbit, riportando esperienze negative relative alla drastica riduzione dell'autonomia delle loro batterie dopo l'aggiornamento.

Molti utenti lamentano di aver visto un calo notevole della durata della batteria, che da un range di 2 a 6 giorni si è ridotto a meno di un giorno. Per alcuni, questo ha reso i dispositivi praticamente inutilizzabili, e la reazione è stata ancora più forte per chi ha notato che l'unico risarcimento proposto da Fitbit è di 50 dollari, considerato da molti insufficiente.

Implicazioni per la vita quotidiana degli utenti Fitbit

Nell'avviso, Google precisa che l'aggiornamento firmware comporterà una durata della batteria "più breve tra una ricarica e l'altra e gli utenti potrebbero dover ricaricare più frequentemente". Questo cambiamento è significativo per molti utilizzatori, dato che i modelli Fitbit sono tradizionalmente apprezzati per la loro longevità in termini di autonomia. Avere un dispositivo che richiede ricariche quotidiane può essere un cambiamento difficile da accettare per chi ha scelto Fitbit proprio per la sua reputazione in questo ambito. In seguito a questi fatti, la redazione di The Verge ha contattato Google per richiedere chiarimenti, ma la compagnia ha deciso di non rilasciare ulteriori commenti oltre a quanto già comunicato.

Controversie legali e preoccupazioni accumulate

La questione del surriscaldamento delle batterie nei dispositivi Fitbit non è nuova. Un’azione legale avviata nel 2022 ha messo in luce problemi focalizzati non solo sul modello Ionic, ma anche su Versa Lite e Versa 2. I querelanti hanno presentato testimonianze di danni da ustione presunti causati da modelli come Blaze, Inspire, Inspire 2, oltre ai recenti Versa 3 e Sense. La nuova problematica del firmware sembra confermare che il surriscaldamento delle batterie rappresentava un problema significativo anche per i modelli più recenti.

Dando un'occhiata più da vicino ai dibattiti presenti nel subreddit r/Fitbit, emerge che le lamentele riguardanti il surriscaldamento e l'irritazione cutanea non sono rare. Gli utenti condividono frequentemente le loro esperienze di rapido esaurimento della batteria e molte discussioni evidenziano difficoltà nel contattare il supporto clienti. Questo scenario mette in luce che i problemi osservati sono parte di una situazione più ampia e di lunga data, accentuata dalla transizione complicata dopo l'acquisto di Fitbit da parte di Google. La fiducia degli utenti sta vacillando e la tempestività delle risposte sembra avere un ruolo cruciale nel ristabilire una relazione di fiducia fra l'azienda e i suoi clienti.