Aggiornamento MIUI 11 v11.0.6.0 in arrivo per Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 è uscito nel mercato nel 2018 e si presentava come uno smartphone molto completo con funzionalità davvero all’avanguardia con un buon rapporto qualità/prezzo. Mi 8 dispone di un display da 6.21 pollici con una risoluzione di 2248×1080 pixel. La fotocamera è da 12MP e può registrare video anche in 4K .

Era metà dicembre quando Xiaomi ha avviato il lancio della nuova interfaccia MIUI 11 basata su Android 10 in Cina, mentre abbiamo dovuto attendere qualche mese per averla in Italia. Ora sembra essere in arrivo un altro aggiornamento di MIUI 11 per Mi 8: la versione stabile di MIUI v11.0.6.0.

Aggiornamento MIUI 11 v11.0.6.0 per Xiaomi Mi 8

A prescindere dalla posizione geografica il nuovo firmware V11.0.6.0.QEACNXM è in distribuzione su tutte le varianti di Mi 8, insieme alle novità apportate da Android 10 e con le patch di sicurezza di gennaio 2020.

L’azienda hanno richiesto agli di eseguire il backup dei propri dati su Xiaomi Mi 8 prima di installare il nuovo firmware. La ragione di ciò è che non è detto che tutte le app sia ottimizzate o compatibili con Android 10.

Questo importante aggiornamento apporta vari miglioramenti su tutta la linea insieme a varie correzioni di bug e una migliore stabilità. L’updating è in fase di rilascio per mezzo di un OTA e sembra avere un peso di oltre 2 GB.

V11.0.6.0.QEACNXM non arriverà in maniera contestuale su tutti i dispositivi ma verrà rilasciato a scaglioni. Ciò significa che alcuni utenti Xiaomi Mi 8 riceveranno l’aggiornamento prima di altri. Attraverso questo sistema, l’azienda può venire a conoscenza di bug e i problemi che può risolvere prima l’aggiornamento arrivi a tutti. Quindi, se sei un utente Mi 8 e non hai ricevuto l’aggiornamento, non preoccuparti: controlla le impostazioni del tuo dispositivo per verificare che tu non possa già scaricarlo in caso negativo dovrai attendere ancora un po’.

