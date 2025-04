Aggiornamento iOS 18.4.1: utenti segnalano problemi gravi al loro iPhone

È sempre un momento atteso dai fan della tecnologia: il rilascio di un nuovo aggiornamento iOS. Tuttavia, l’ultima versione, iOS 18.4.1, ha destato preoccupazioni tra un numero significativo di utenti a causa di potenti malfunzionamenti. Alcuni possessori di iPhone hanno segnalato che il loro dispositivo è diventato inutilizzabile dopo aver eseguito l’aggiornamento. Un contesto inquietante che potrebbe portare molti a riconsiderare l’attivazione degli aggiornamenti automatici.

Problemi iniziati con iPadOS 18

La controversia sulle nuove versioni del software di Apple non è nuova. In particolare, l’aggiornamento di iPadOS 18 ha causato malfunzionamenti simili, colpendo un’ampia gamma di dispositivi. Ci sono voluti giorni prima che Apple si pronunciasse ufficialmente sul problema, promettendo una patch per risolvere le difficoltà. Questo solleva interrogativi sulla sicurezza delle nuove versioni del sistema operativo: chi assegna correttamente la responsabilità quando un aggiornamento provoca problemi così gravi?

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La preoccupazione è palpabile tra i possessori di iPhone, alcuni dei quali ora si chiedono se non sarebbe meglio rinviare l’installazione di iOS 18.4.1. Gli utenti hanno notato che, in casi estremi, i loro telefoni hanno subito blocchi totali, perdendo la funzionalità fondamentale di identificazione tramite IMEI. Questo genere di problematiche appare allarmante e ha già spinto molti a chiedere supporto presso i centri assistenza Apple.

Danni segnalati: esperienze degli utenti

Stando a quanto riportato da alcuni utenti, l’aggiornamento ha causato una serie di malfunzionamenti. Un possessore di iPhone ha dichiarato che il proprio dispositivo è diventato impossibile da utilizzare: non riconosceva più il numero IMEI. In tali circostanze, il telefono ha attivato delle misure di sicurezza che bloccano l’accesso del proprietario, un comportamento volto a prevenire l’uso non autorizzato in caso di furto.

Tentativi al limite dell’impossibile per riparare il dispositivo presso un centro assistenza Apple non hanno dato risultati positivi, lasciando l’utente con l’unica opzione di sostituire la scheda madre, un’impresa dai costi elevati. Ricordiamo che non è la prima volta che aggiornamenti software causano gravi problemi: casi simili si sono già verificati in passato, come il famoso caso con One UI 6 e i telefoni Galaxy S22.

Le reazioni di Apple e ipotesi sulle cause

In risposta ai problemi riscontrati, i tecnici Apple hanno cercato di rassicurare gli utenti, affermando che gli aggiornamenti software non possono danneggiare i dispositivi in modo irreparabile. Tuttavia, il parere di alcuni utenti contrasta con questa affermazione, suggerendo che si potrebbe trattare di problemi legati al processore baseband. Esiste un certo grado di indecisione su quanto un’operazione di aggiornamento possa influenzare le componenti hardware.

Sebbene alcuni esperti affermino che un update non dovrebbe compromettere il modem, le preoccupazioni continuano a crescere. Nei forum online, diversi utenti hanno fatto riferimento a malfunzionamenti comparabili ai loro iPad dopo l’aggiornamento a iPadOS 18. Anche in questo caso, problemi specifici legati al modem hanno sollevato domande tra gli utenti, sottolineando come piccole imperfezioni possano venire a galla solo dopo installazioni di software.

Situazioni incerte si presentano, e la potenziale serietà di un aggiornamento come iOS 18.4.1 pone interrogativi sull’approccio di Apple riguardo alla gestione degli aggiornamenti. Gli utenti si trovano ad affrontare una scelta: aggiornare immediatamente per motivi di sicurezza o attendere, nel timore che possibili anomalie possano minare la funzionalità dei loro dispositivi.