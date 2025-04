Aggiornamento iOS 18.4.1: Risolti i problemi di connessione con CarPlay?

Gli utenti iPhone hanno recentemente segnalato difficoltà di connessione con CarPlay, soprattutto dopo l’aggiornamento a iOS 18.4. Questo ha sollevato preoccupazioni tra gli automobilisti che utilizzano questo sistema. Con l’uscita di iOS 18.4.1, Apple ha introdotto una serie di correzioni mirate a migliorare l’esperienza d’uso, soprattutto in merito ai malfunzionamenti riscontrati.

Problemi riscontrati con CarPlay in iOS 18.4

Dopo il lancio di iOS 18.4, molti utenti hanno manifestato diversi problemi di connessione con CarPlay. Gli inconvenienti si sono manifestati in vari aspetti, tra cui la connettività wireless, l’integrazione con l’app Musica e la gestione dei dispositivi a schermo secondario. Questi problemi hanno colpito una vasta gamma di case automobilistiche, come Honda, Mazda, Audi e Ford. Alcuni utilizzatori hanno descritto situazioni frustranti in cui il proprio iPhone si connetteva e disconnetteva continuamente dalla rete wireless di CarPlay.

Un utente ha dichiarato che il loro telefono “si collegava e scollegava ripetutamente” quando provava a utilizzare CarPlay senza fili. Un altro ha affermato che la nuova versione di iOS aveva “rovinato” la connessione wireless di CarPlay, rendendola instabile. In particolare, un automobilista di Honda ha riferito che era necessario scollegare e ricollegare il dispositivo più di cinque volte o anche riavviare l’auto per riuscire a stabilire una connessione. Chi ha intrapreso viaggi lunghi ha trovato queste difficoltà particolarmente frustranti.

Esperienza diretta con CarPlay e iOS 18.4

Recentemente ho intrapreso un viaggio in auto e ho sperimentato anch’io i problemi con CarPlay nella mia Ford Mustang Mach-E. In diverse occasioni, il sistema non riusciva a connettersi wireless, e l’interfaccia e il widget “Now Playing” smettevano di funzionare. Inoltre, il volume della musica variava senza preavviso tra una canzone e l’altra, creando una situazione alquanto sgradevole per un viaggio di oltre 1.600 chilometri. Gli utenti che hanno percorso lunghe distanze hanno trovato queste problematiche decisamente scoraggianti.

Aggiornamento iOS 18.4.1: Quali correzioni?

Apple ha rilasciato iOS 18.4.1 con la speranza di indirizzare almeno alcuni dei bug più evidenti legati a CarPlay. Nelle note di rilascio, Apple ha fatto riferimento a “un raro problema che impedisce la connessione wireless di CarPlay in alcuni veicoli”. Questo accenno lascia aperta la questione se l’aggiornamento risolverà effettivamente tutti i problemi segnalati o se rimarranno ancora discrepanti situazioni di connessione tra i vari modelli e marchi di automobili.

Se hai avuto difficoltà di connessione con CarPlay dopo aver installato l’aggiornamento a iOS 18.4, sarà interessante capire se l’aggiornamento a iOS 18.4.1 porta con sé miglioramenti significativi. A questo proposito, gli utenti sono invitati a condividere le loro esperienze nei commenti.