Aggiornamento iOS 18.4.1: gli utenti sperano in una risoluzione per i problemi emersi

Con il recente rilascio di iOS 18.4, Apple ha introdotto diverse novità, come modifiche a CarPlay e nuovi emoji. Tuttavia, molti utenti di iPhone si sono trovati di fronte a problemi significativi, tra cui il rapido consumo della batteria e il malfunzionamento di alcune applicazioni. Di conseguenza, la notizia dell’imminente aggiornamento 18.4.1 ha suscitato speranza tra gli utenti, i quali si aspettano che questa nuova versione possa risolvere i bug provocati dall’aggiornamento precedente.

Problemi principali riscontrati con iOS 18.4

Molti utenti hanno riferito che la batteria dei loro iPhone si scarica più rapidamente da quando hanno installato iOS 18.4. Secondo quanto riportato, il problema è così grave che alcuni sostengono che la durata della batteria è addirittura peggiorata rispetto a quella offerta dalla versione iOS 18.3.2. Un malfunzionamento particolare riguarda l’indicatore della batteria, il quale a volte scende improvvisamente al 1%, generando confusione tra gli utenti. Solo successivamente si mostra nuovamente il reale livello rimanente della batteria.

In aggiunta ai problemi di autonomia, gli utenti segnalano anche un aumento del lag durante l’utilizzo dei dispositivi. Alcune applicazioni non rimangono attive in background e ci sono varie segnalazioni di app che si aprono spontaneamente senza l’interazione dell’utente. Questi difetti hanno messo a dura prova la pazienza di chi si aspetta da un aggiornamento non solo nuove funzionalità, ma anche una performance ottimale del dispositivo.

Effetti negativi su CarPlay e il surriscaldamento degli iPhone

Tra le novità sostenute con entusiasmo, ci sono le modifiche a CarPlay. Tuttavia, è ironico notare che, dopo l’installazione di iOS 18.4, molti utenti hanno riferito di non riuscire a utilizzare CarPlay affatto. Questo problema ha colpito numerosi automobilisti che contano su questa funzionalità per una navigazione e un’integrazione fluida con le loro auto.

Un altro grosso problema che è emerso è il surriscaldamento dei dispositivi. Secondo le segnalazioni, molti iPhone diventano a disagio da tenere in mano, paragonabili a un cuscinetto da calore al massimo. Questo non solo crea preoccupazioni per la sicurezza del dispositivo, ma genera anche ansia tra quegli utenti che temono per la vita della batteria e per le prestazioni generali del loro smartphone.

Lista dei bug più comuni e il desiderio di una soluzione

Con più di qualche lamentela giunta alle orecchie della Apple, gli utenti hanno iniziato a scherzare su una sorta di “Bingo dei bug” legato all’esperienza di aggiornamento a iOS 18.4. Tra i problemi più diffusi ci sono:

Scaricamento rapido della batteria.

Impossibilità di cancellare foto.

Apertura automatica di applicazioni e chiusura improvvisa in background.

Surriscaldamento del dispositivo.

Tempi di caricamento più lunghi per le app.

Interruzione delle registrazioni delle memo vocali.

Inoltre, un argomento di discussione tra gli utenti riguarda anche lo streaming musicale su Spotify. Diverse persone hanno segnalato che l’applicazione non funziona correttamente e risulta spesso bloccata durante la riproduzione. Con tutte queste problematiche, i possessori di iPhone attendono con ansia l’arrivo di iOS 18.4.1, un aggiornamento che potrebbe porre fine a questi fastidiosi bug e ripristinare la qualità d’uso dei loro dispositivi.

Le speranze per un rapido rilascio di questa nuova versione sono alte, con gli utenti che desiderano ardentemente una riparazione efficace ai disagi causati dall’aggiornamento precedente.