Aggiornamento in arrivo per Circle to Search nell’app Google: cosa cambia per gli utenti

Circle to Search, lo strumento di ricerca attivato attraverso l’intelligenza artificiale che consente di cercare informazioni su ciò che è stato cerchiato sullo schermo, sta per subire una modifica importante. L’aggiornamento, disponibile nella nuova versione beta dell’app Google, introduce un cambiamento significativo nel modo in cui gli utenti interagiscono con questa funzione, modificando la spinta semantica della ricerca visiva.

Modifiche alla funzionalità di Circle to Search

Con l’ultima versione beta dell’app Google, gli utenti noteranno un cambiamento nel funzionamento di Circle to Search. Sotto il testo del cerchio, appare una barra di ricerca che ora cattura l’intero schermo e lo aggiunge automaticamente al campo di query di testo. Questo significa che quando gli utenti attivano la funzionalità, la ricerca riguarderà non solo il testo cerchiato, ma l’intera schermata visualizzata.

A differenza del passato, dove gli utenti potevano semplicemente digitare direttamente nel campo di ricerca, ora per compiere una ricerca generica sarà necessario rimuovere manualmente l’immagine dalla barra di testo. Per fare questo, gli utenti dovranno toccare l’immagine generata due volte, un passaggio che potrebbe risultare poco pratico e richiedere più tempo, specialmente in situazioni in cui una ricerca rapida è fondamentale.

Come funziona l’aggiornamento

Se aggiornate all’ultima versione beta dell’app Google, i miglioramenti apportati alla funzionalità Circle to Search saranno evidenti. Una volta attivato il tool, apparirà una carta introduttiva con la scritta “Cerca usando l’intero schermo”. Questo messaggio sarà utile per orientare gli utenti rispetto al nuovo comportamento.

Dopo aver attivato Circle to Search, la funzionalità non solo registra il testo selezionato, ma prende anche in considerazione l’intera area visualizzata. Gli utenti possono ora effettuare ricerche più dettagliate sulle immagini catturate, ma dovranno adattarsi al nuovo metodo per eseguire ricerche testuali generiche.

Implicazioni per gli utenti Android

Questo aggiornamento rappresenta un cambiamento significativo per gli utenti Android, poiché la ricerca visiva diventa sempre più integrata e continua ad evolversi. La funzione Circle to Search, che permette di ottenere risultati relativi a ciò che è cerchiato sullo schermo, offre vantaggi notevoli, specialmente per coloro che utilizzano frequentemente il proprio dispositivo per ricerche visive e informazioni contestuali.

Nonostante alcuni possano ritenere questi cambiamenti vantaggiosi, ci sono anche utenti che potrebbero trovare il nuovo metodo meno immediato, rendendo la selezione del contenuto più laboriosa. La necessità di eliminare manualmente l’immagine per reindirizzare una query generica potrebbe rappresentare un ostacolo in più nell’esperienza di ricerca quotidiana.

Le modifiche a Circle to Search sono un altro passo verso l’integrazione di strumenti di ricerca più sofisticati e coinvolgenti nell’app Google, dimostrando come l’azienda continui a perfezionare l’interfaccia utente in base alle esigenze e alle abitudini degli utenti.