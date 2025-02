Aggiornamento Fitbit: problemi gravi per gli utenti dopo l'intervento di Google

Negli ultimi giorni, diversi utenti di smartwatch Fitbit Sense e Versa 3 hanno segnalato problemi gravi legati alla durata della batteria dopo l’aggiornamento forzato rilasciato da Google un mese fa. Questo intervento mirava a risolvere i problemi di surriscaldamento degli apparecchi, ma sembra che i risultati siano stati tutt’altro che positivi per chi possiede questi dispositivi.

Aggiornamento forzato e promesse non mantenute

Un mese fa, Google ha implementato un aggiornamento obbligatorio per i modelli Fitbit Sense e Versa 3, identificati come a rischio di surriscaldamento. Per compensare gli utenti, Google ha offerto un indennizzo di 50 dollari, un gesto che sembrava soddisfare i possessori di smartwatch. Tuttavia, le esperienze condivise nei forum ufficiali e su Reddit hanno rivelato una realtà ben diversa, con molte segnalazioni di un drastico deterioramento della durata della batteria.

“Prima dell’aggiornamento, la mia batteria durava dai 5 ai 6 giorni,” ha commentato un utente sui forum ufficiali di Fitbit. “Adesso, dopo l’aggiornamento, non riesco nemmeno ad arrivare a un giorno.” Questa preoccupazione ha trovato riscontro in molte altre testimonianze, alcune delle quali segnalavano che la batteria se ne andava in un paio d'ore, costringendo gli utenti a ricaricare il dispositivo più volte al giorno.

Storie di malfunzionamenti e frustrazioni

L’ondata di feedback negativa ha inondato le piattaforme social, con descrizioni dettagliate dei problemi riscontrati. Un utente ha ammesso di ricevere avvisi di batteria scarica solo poche ore dopo una ricarica completa, mentre un altro ha visto la capacità della propria batteria crollare al 17% in meno di un giorno. "Non posso caricarla ogni giorno, e non è accettabile che un aggiornamento forzato renda il dispositivo praticamente inutilizzabile," ha aggiunto un utente visibilmente frustrato.

Anche su Reddit le lamentele si accumulano. A molti utenti è accaduto di notare una riduzione della durata della batteria da tre giorni a meno di 24 ore. "Passare da 3 giorni a appena un giorno dopo l’aggiornamento è assurdo," ha scritto un'altra persona, evidenziando l’assurdità di un intervento correttivo che finisce per rovinare un prodotto.

La risposta di Google e preoccupazioni persistenti

Sebbene la pagina di supporto relativa all'aggiornamento indichi esplicitamente che ci sarebbero potuti essere impatti sulla durata della batteria, nessuna previsione sembra aver anticipato la severità di questi problemi. "L'aggiornamento migliorerà la stabilità delle prestazioni della batteria," informa il messaggio. Tuttavia, i dati riportati mostrano un abbassamento della vita della batteria di oltre l’80%, un cambio che non è stato adeguatamente comunicato agli utenti.

Contattando Google per avere chiarimenti sulle segnalazioni diffuse riguardo ai problemi con le batterie, stiamo aspettando una risposta ufficiale. Tuttavia, ci sono già segnali che la compagnia sia intenzionata a prendere sul serio la questione. Infatti, il forum di supporto ha iniziato a incoraggiare gli utenti a contattare l'assistenza clienti, segnale che mostra una certa consapevolezza della gravità del malcontento tra i possessori di smartwatch.

L’evoluzione della situazione sarà monitorata attentamente dalle persone collegate ai dispositivi Fitbit, sperando in una risoluzione che riporti la funzionalità e la soddisfazione degli utenti a un livello accettabile.