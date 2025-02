Aggiornamento firmware per Galaxy S25: disponibile la prima patch di sicurezza di dicembre

È finalmente disponibile l'aggiornamento firmware per la serie Galaxy S25 di Samsung, il primo dalla sua uscita ufficiale. Gli utenti dei modelli S25 negli Stati Uniti e in Europa possono ora procedere con il download di un update significativo che include anche la patch di sicurezza per il mese di dicembre.

Disponibilità dell'aggiornamento per le varianti USA ed Europa

Con il lancio della serie Galaxy S25, numerosi utenti stanno già ricevendo le loro unità, mentre altri attendono le consegne. Per coloro che sono già in possesso di uno smartphone della nuova linea, la buona notizia è che è disponibile il primo aggiornamento firmware. Secondo quanto riportato da SamMobile, questo aggiornamento è attualmente accessibile solo per le varianti negli Stati Uniti e in Europa.

Per gli utenti americani, il firmware ha il codice S93xUSQU1AYA1, mentre per quelli europei è S93xBXXU1AYA1. La disponibilità simultanea per diverse regioni è una manovra strategica di Samsung per garantire una rapida adozione della tecnologia più recente.

Dettagli sul firmware: One UI 7 e patch di sicurezza di dicembre

Questo primo aggiornamento firmware è basato su One UI 7, che si basa sulla versione 15 di Android. La particolare attenzione rivolta alla sicurezza è dimostrata dall'inclusione della patch di sicurezza di dicembre, utile per proteggere i dispositivi da eventuali vulnerabilità. Gli aggiornamenti regolari delle patch sono fondamentali per mantenere i dispositivi sicuri, e questo è un passaggio cruciale per gli utenti Samsung.

La dimensione dell’aggiornamento è notevole, con un peso di circa 24GB, che è quasi il doppio rispetto al primo aggiornamento ricevuto dal Galaxy S24. A questo punto, non sono chiari i motivi dietro a una dimensione così elevata, ma è probabile che includa una serie di nuove funzionalità e ottimizzazioni prestazionali.

