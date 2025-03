Aggiornamento Dolphin Emulator: rilasciata la versione 2503 con nuove funzionalità e miglioramenti

Il mondo del gaming retro ha ricevuto un'importante novità: Dolphin Emulator, il noto emulatore per GameCube e Wii, ha lanciato la versione 2503. Questa versione, disponibile su tutte le piattaforme, introduce aggiornamenti significativi, tra cui un miglior supporto per i cheat grazie a RetroAchievements, opzioni di configurazione grafica per ogni singolo gioco e il tracciamento del tempo di gioco. Visitando il sito ufficiale, è possibile scaricare l'ultima release e immergersi in queste nuove funzionalità.

Novità principali: supporto ai cheat e retroachievements

Uno degli aspetti più interessanti di questo aggiornamento è il cambiamento nel modo in cui Dolphin Emulator gestisce i cheat in modalità "hardcore". Fino ad ora, questa modalità dichiarava inaccessibili tutti i cheat, permettendo ai giocatori di affrontare le sfide di RetroAchievements senza vantaggi sleali. Tuttavia, dopo una serie di discussioni con il team di RetroAchievements, i programmatori di Dolphin hanno deciso di consentire l'utilizzo di alcuni cheat specifici in questa modalità.

La lista dei cheat abilitati include principalmente hack per schermo widescreen e piccole modifiche per l'accessibilità. Queste cure sono state studiate non per alterare la sfida del gioco, ma per rendere l'esperienza di gioco più fluida e accessibile a tutti. Non dimentichiamo che nel mondo dei videogiochi retro, le modifiche al codice del gioco sono molto più ampie e possono migliorare la qualità del gameplay senza conferire vantaggi sleali.

Impostazioni grafiche personalizzate per ogni gioco

Un'altra caratteristica di rilievo è l'introduzione di impostazioni grafiche specifiche per ciascun gioco. In passato, le modifiche a parametri come la risoluzione interna e l'anti-aliasing erano possibili ma solo tramite editor di testo. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti possono ora configurare facilmente queste opzioni tramite la scheda delle proprietà del gioco.

Questa funzionalità non solo semplifica l’accesso alle impostazioni, ma offre anche un miglioramento delle prestazioni su dispositivi più economici e smartphone da gaming di alta gamma. Gli utenti potranno quindi godere di un'esperienza di gioco ottimizzata, adattando le impostazioni grafiche alle capacità del proprio dispositivo.

Monitoraggio del tempo di gioco e nuove impostazioni di input

L'aggiornamento 2503 è stato ulteriormente arricchito con la funzione di tracciamento automatico del tempo di gioco. Proprio come nelle più recenti piattaforme di gioco, come Steam, Dolphin ora visualizza il tempo trascorso in ciascun gioco nella propria lista, fornendo così un modo per monitorare i propri progressi e il tempo speso. Questa opzione è attiva di default, ma gli utenti hanno la possibilità di disattivarla se preferiscono.

In aggiunta, il nuovo aggiornamento offre anche impostazioni di mappatura dei controlli migliorate per le piattaforme PC e Linux, rendendo l’emulatore ancora più versatile e facile da utilizzare. Il download della versione 2503 è ora disponibile sul sito ufficiale di Dolphin Emulator, dando la possibilità a tutti gli appassionati di videogiochi retro di sfruttare al meglio queste novità.

Espandi la tua esperienza di gioco con Dolphin Emulator e scopri tutte le funzionalità che possono migliorare la tua avventura videoludica!